В Украине этой зимой растет риск ядерной аварии, - Reuters

Без стабильного электроснабжения с украинских АЭС становится всё сложнее обеспечивать охлаждение ядерного материала и предотвращать его расплавление.

Риск ядерной аварии в Украине этой зимой возрастает из-за ракетно-дроновых ударов Российской Федерации по энергосистеме, пишет Reuters.

Главная обеспокоенность заключается в том, что без стабильного электроснабжения из энергосети украинским атомным электростанциям становится все сложнее обеспечивать охлаждение ядерного материала и предотвращать его расплавление.

В таком случае возможны выбросы радиоактивных веществ в атмосферу, как это произошло во время Чернобыльской катастрофы 1986 года, которую считают самой масштабной аварией в истории гражданской ядерной энергетики. Тогда йод-131, цезий-134 и цезий-137 распространились по территории части Украины, Беларуси, России, а также на севере и в центре Европы.

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С призывом к России прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины выступили HERCA (Ассоциация руководителей европейских органов по радиационной защите и безопасности), WENRA (Ассоциация ядерных регуляторов Западной Европы) и NORA (Руководители северных органов радиационной безопасности). Вместе они представляют 38 стран, в том числе все страны ЕС, США, Великобританию, Канаду и Японию.

"Вместе мы выражаем глубокую обеспокоенность ростом рисков для ядерной безопасности, возникающих в результате войны России против Украины и продолжающихся атак на энергетическую инфраструктуру страны", – говорится в совместном заявлении регуляторов.

Председатель HERCA и NORA Пер Странд отметил, что российские атаки в последние недели стали более смертоносными, в частности из-за использования дронов с более мощной боевой частью и более высокой точностью наведения.

"Из-за этой новой тактики россиян очевидно, что наибольший риск ядерной аварии придется на эту зиму", – отметил он.

По его словам, худшим сценарием стало бы общенациональное отключение украинской энергосистемы, которое одновременно затронуло бы девять действующих украинских ядерных реакторов.

"Одновременный выход из строя девяти реакторов с потенциальной утечкой радиоактивных веществ создал бы весьма серьезную ситуацию", – указал Странд.

Он подчеркнул, что этого можно избежать, если принять меры уже сейчас и оказать давление на Россию, чтобы она прекратила удары по энергетической инфраструктуре. Если же нет, европейские страны должны совместно работать над обеспечением готовности к чрезвычайным ситуациям, чтобы справиться с возможными последствиями ядерной аварии.

Украинские АЭС – последние новости

Ночью 8 ноября Запорожская АЭС осталась без внешнего питания. В НАЭК "Энергоатом" тогда заявили, что это уже 16-й блэкаут с начала года.

4 ноября стало известно, что в результате массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре атомные электростанции были вынуждены ограничить объемы производства электроэнергии.

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