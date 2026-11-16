'Он отступает': Трамп заявил об изменении позиции Путина в отношении Украины

По словам президента США, диктатор РФ мог бы проявить еще большую жестокость.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин несколько смягчает свою позицию в отношении Украины. Об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Он мог бы быть гораздо жестче. Честно говоря, он отступает", – считает американский лидер.

Также, когда один из журналистов спросил у Трампа, почему в Украине действуют ограничения на работу Starlink, он ответил:

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"Я об этом не слышал".

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости

Ранее зять президента США Джаред Кушнер заявил, что Трамп поддержит только те договоренности, которые укрепят безопасность Украины и Европы. По его словам, американский лидер четко дал понять, что для достижения прочного мира необходимы надежные гарантии безопасности для Украины.

"Человеческие потери в этой войне катастрофичны, а стоящие перед нами вопросы остаются чрезвычайно сложными. Однако мы полны решимости продолжать эту непростую работу, сохранять конфиденциальность, необходимую для ведения деликатных переговоров, и найти путь к завершению этой ужасной войны и установлению прочного мира", - заявил Кушнер.

Также сообщалось, что посланцы Трампа начали подготовку к крупнейшему обмену пленными между Украиной и РФ. Известно, что на прошлой неделе в Абу-Даби состоялся исторический второй раунд трехсторонних переговоров; также посланцы Трампа провели встречи с президентами Зеленским и Путиным.

Как подчеркнула заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, это "обнадеживающий прогресс на пути к миру".

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