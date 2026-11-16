'Он отступает': Трамп заявил об изменении позиции Путина в отношении Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин несколько смягчает свою позицию в отношении Украины. Об этом он сказал в комментарии журналистам.
"Он мог бы быть гораздо жестче. Честно говоря, он отступает", – считает американский лидер.
Также, когда один из журналистов спросил у Трампа, почему в Украине действуют ограничения на работу Starlink, он ответил:
"Я об этом не слышал".
Политика Трампа в отношении Украины - последние новости
Ранее зять президента США Джаред Кушнер заявил, что Трамп поддержит только те договоренности, которые укрепят безопасность Украины и Европы. По его словам, американский лидер четко дал понять, что для достижения прочного мира необходимы надежные гарантии безопасности для Украины.
"Человеческие потери в этой войне катастрофичны, а стоящие перед нами вопросы остаются чрезвычайно сложными. Однако мы полны решимости продолжать эту непростую работу, сохранять конфиденциальность, необходимую для ведения деликатных переговоров, и найти путь к завершению этой ужасной войны и установлению прочного мира", - заявил Кушнер.
Также сообщалось, что посланцы Трампа начали подготовку к крупнейшему обмену пленными между Украиной и РФ. Известно, что на прошлой неделе в Абу-Даби состоялся исторический второй раунд трехсторонних переговоров; также посланцы Трампа провели встречи с президентами Зеленским и Путиным.
Как подчеркнула заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, это "обнадеживающий прогресс на пути к миру".