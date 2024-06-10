Он получит современное железо, а дизайн будет отсылать к Nokia Lumia 920.

Компания HMD Global, которая до 2025 года сохраняет права на бренд Nokia, скоро выпустит новый смартфон под названием Skyline. Устройство получит дизайн, схожий с легендарным аппаратом Nokia Lumia 920, пишут СМИ.

Skyline будет позиционироваться как один из самых продвинутых гаджетов HMD Global, а его цена, как ожидается, составит 500 евро. Он будет доступен в ярко-желтом цвете корпуса с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной флеш-памяти и поддержкой двух SIM-карт.

Среди ключевых особенностей нового устройства – современный OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 7s Gen 2 и батарея 4900 мАч. На задней панели расположится тройная камера с основным датчиком на 108 Мп, сверхширокоугольным объективом и датчиком макросъемки или датчиком глубины.

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Сообщается, что современные удобства, такие как датчик отпечатков пальцев под дисплеем и стереодинамики, также присутствуют. Вдобавок, HMD Skyline будет иметь защиту от пыли и воды и предустановленный Android 14. Продажи гаджета должны стартовать в июле.

HMD Global продолжает играть на ностальгии пользователей. Недавно компания возродила легендарный аппарат Nokia 3210, который получил камеру, современный дизайн и батарею на неделю. А еще раньше была выпущена стильная раскладушка с прозрачным корпусом и классической "змейкой".

А прошлогодний Nokia G22 журнал Time назвал одним из лучших изобретений 2023 года. Его фишка заключается в его высокой ремонтопригодности: любой пользователь, у которого есть небольшая отвертка и пять минут времени, может заменить аккумулятор, дисплей, камеру и заднюю крышку – детали, которые чаще всего ломаются.

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