Аппарат получил мощный чип Snapdragon 8 Elite, компактные размеры и топовую камеру.

Компания OnePlus представила недорогой телефон OnePlus 13T. При цене чуть дороже $450, он получил самую мощную начинку, компактный корпус и топовую камеру, пишет FoneArena.

Смартфон получил 6,32-дюймовый AMOLED-дисплей, который в современных реалиях можно считать компактным. Разрешение – 1,5K, частота обновления – 120 Гц. Заявлена поддержка HDR10+ и Dolby Vision. Визуально устройство напоминает последние модели iPhone.

У аппарата при себе мощный процессор Snapdragon 8 Elite, минимум 12 Гбайт оперативной памяти, а встроенного хранилища – от 256 ГБайт до 1 ТБайт. В основной камере два модуля: главный с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX906 и OIS и 50-мегапиксельный телевик с двукратным оптическим зумом. Фронтальная камера – 32 Мп.

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Главным сюрпризом стал кремний-углеродный аккумулятор 6260 мАч – это максимальная емкость среди компактных флагманов по заверениям самой OnePlus. На полную зарядку которой уходит меньше 40 минут с комплектным блочком на 80 Вт.

Среди других особенностей – "идеальный балан веса". Задняя панель сделана из матового стекла, а боковые грани – из матового алюминия. Справа разместился аналог Action Button вместо трехпозиционного переключателя оповещений.

Самый доступный OnePlus 13T в конфигурации 12-256 ГБ памяти оценили в 3399 юаней (~19 000 грн), топовая версия 16 ГБ-1 ТБ стоит 4499 юаней (~25 000 грн). Обновления Android будут приходить в течение четырех лет.

Как и обещали китайские инсайдеры, 2025 год станет годом возрождения компактных флагманов. Помимо OnePlus 13T, к выходу готовится еще парочку устройств с экраном до 6,3 дюймов.

Ранее на рынке появился смартфон с рекордным аккумулятором 8000 мАч. При этом толщина аппарата составляет менее 8 мм, а масса – всего 209 г.

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