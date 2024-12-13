Денис Пономаренко

В настоящий момент к выходу готовится минимум три новых устройства с экраном до 6,3 дюймов.

В конце 2024 года на рынке почти не осталось компактных смартфонов. Подавляющее большинство девайсов имеет здоровенный экран на 6.6 дюйма и он продолжает расти. Однако 2025-й станет годом возрождения компактов.

Такой информацией поделился известный китайский информатор Digital Chat Station. По его данным, в настоящий момент к выходу готовится минимум три новых Android-устройства с небольшим экраном.

Как сообщается, все они получат 1.5К экран размером до 6,3 дюймов, а вот процессоры будут разными: Snapdragon 8 Elite, Dimensity 9400 и Dimensity 9300+ То есть это будет два флагмана и один смартфон среднего класса.

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Какие именно бренды готовят компактные новинки, пока неизвестно. В сети ходят слухи о Xiaomi Civi 5 и OnePlus 13 mini. Также свой компактный аппарат может выпустить OPPO и iQOO.

По словам Digital Chat Station, интерес к компактным гаджетам усилился после успешного выхода Vivo X200 Pro mini ранее в этом году. Это самый компактный Android-флагман нового поколения с 6.3-дюймовым экраном и процессором Dimensity 9400.

Уже практически подтвеждено, что весной 2025 Apple выпустит новый iPhone SE. Новинку оснастят 6,1-дюймовой OLED-панелью, а по дизайну он будет напоминать iPhone 14. Для сравнения, диагональ дисплея iPhone SE образца 2022 года составляет всего 4,7 дюйма.

Последним по-настоящему компактным флагманом считается ASUS Zenfone 10, который имеет 144-герцовый экран на 5.94 дюйма. Он вышел летом 2023 года. Однако уже в сентябре появилась информация, что Asus закрывает линейку компактных Zenfone.

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