У одного из самых ожидаемых смартфонов этой весны будет мощное "железо" и максимально удобный корпус.

Китайские инсайдеры рассекретили новый смартфон OnePlus – OnePlus 13T. Согласно утечкам, это будет стильный, мощный и маленький флагман.

Одной из особенностей новинки станет "идеальный баланс веса". Это наглядно демонстрирует фото, на котором OnePlus 13T лежит на ручке. Фото также раскрывает расположенные на нижнем торце порт USB-C, динамики и настраиваемую кнопку, как в iPhone 15 и 16 Pro,

Отмечается, что вес смартфона составляет 185 грамм, при этом он получит "жирный" аккумулятор емкостью 6000 мАч. Также новинка выйдет с 6,31-дюймовым OLED-экраном.

Видео дня

Дизайн устройства претерпел существенные изменения. Так, например, блок камер будет квадратной формы и расположится в углу задней панели. Если говорить о дизайне в целом, то OnePlus 13T сильно напоминает Xiaomi Mi 11 2020 года выпуска.

Относительно технических характеристик, OnePlus 13T получит процессор Snapdragon 8 Elite, 16 Гбайт ОЗУ, двойную камеру 50+50 мегапикселей с 2-кратным оптическим зумом. Презентация OnePlus 13T пройдет 24 апреля.

Ранее в этом году OnePlus представила конкурента Apple Watch с автономностью до 5 дней. Смарт-часы Watch 3 получили обновленный дизайн, новую антенну GPS и разные улучшения по части отслеживания здоровья.

Меж тем слухи из Китая указывают, что 2025 год станет годом возрождения компактных смартфонов. В настоящий момент к выходу готовится минимум три новых устройства с экраном до 6,3 дюймов.

Вас также могут заинтересовать новости: