Название новое, но позиционирование то же самое, устройства будут так же работать на Pebble OS.

Создатель Pebble Эрик Мигиковски, как и обещал, вернулся с новыми умными часами – его новая компания Core Devices показала две модели Core 2 Duo и Core Time 2.

Как и в случае с оригинальными Pebble, это простые по функционалу и корпусу, но живучие (до 30 дней автономной работы) часы с черно-белым дисплеем на электронной бумаге и системой PebbleOS, пишет The Verge.

Часы Core 2 Duo получили форм-фактор фитнес-трекера и 1,26-дюймовый монохромный дисплей. Модель имеет четыре физические кнопки, есть защита от влаги и пыли IPX8. Что касается Core Time 2, то это обновленная версия Pebble Time 2 с 1,5-дюймовым дисплеем. Главное отличие в этих часах – наличие сенсорного экрана.

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Часы совместимы с Android и iOS, но при использовании с iPhone придется мириться с ограничениями: не будет отправки сообщений iMessage, нельзя взаимодействовать с уведомлениями, а обмен данными с приложениями на смартфоне затруднен.

Цены: 149 долларов (~6200 грн) за Core 2 Duo и 225 долларов (~9200 грн) за Core Time 2. Модель попроще начнет продаваться в июле, а более продвинутая появится в декабре.

Главный инсайдер из Apple Марк Гурман рассказал, что этой весной-летом Apple выпустит обновленные Apple Watch SE 3. Часы станут еще дешевле и выйдут в разных цветах.

Ранее в этом году у Amazfit вышел новый претендент на звание короля бюджетных смарт-часов. По цене 100 долларов покупатели получают яркий AMOLED-дисплей, 160+ спортивных режимов и продвинутые датчики.

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