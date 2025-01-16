Часы станут еще дешевле и выйдут в разных цветах. Презентация новинки ожидается в марте-апреле вместе с iPhone SE 4.

Главный инсайдер по Apple Марк Гурман рассказал, что вместе с iPhone SE 4 этой весной компания выпустит обновленные Apple Watch SE 3, которые станут самыми доступными умными часами в ассортименте Купертино.

Новые смарт-часы, по словам Гурмана, позаимствуют некоторые элементы дизайна у бюджетного iPhone 5C. В частности, пластиковый корпус, который заменит алюминий и будет доступен в разных цветах. Apple, вероятно, будет позиционировать Watch SE 3 как идеальный аксессуар для детей.

Помимо этого, благодаря переходу на пластик стоимость Apple Watch SE упадет с 249 до 199 долларов (~8000 грн), что сделает смарт-часы прямыми конкурентами Galaxy Watch FE. Помимо свежего дизайна, новые SE вероятно, получат более мощный чип S9 или S10 для улучшенной производительности и новые функции для мониторинга здоровья.

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Впервые слухи о переходе на пластик появились в июле 2024-го. Последним пластиковым девайсом Apple был iPhone 5C. Тогда данное решение вызвало неоднозначную реакцию со стороны фанатов.

Напомним, на осенней презентации Apple представила юбилейные Watch Series 10 с, как она сама говорит, самым тонким корпусом, самым большим дисплеем и самой быстрой зарядкой в истории устройства. Также обновили динамики, через которые теперь можно слушать музыку.

Презентация пластиковых Apple Watch SE ожидается в марте-апреле, вместе с бюджетным iPhone SE, iPad (11-го поколения) и другими новинками.

Ранее в сети "завирусился" чехол для Apple Watch, который превращает часы в iPod. Авторы называют такой вариант смарт-часов "маленьким телефоном без отвлекающих факторов".

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