При цене 100 долларов покупатели получают яркий AMOLED-дисплей, 160+ спортивных режимов и продвинутые датчики.

Под дочерним брендом Xiaomi вышел новый претендент на звание "короля бюджетных смарт-часов" – Amazfit Active 2. При цене в ~4000 грн покупатели получают яркий AMOLED-дисплей, 160+ спортивных режимов и продвинутые датчики, пишет The Verge.

Гаджет выделяются в первую очередь 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466 × 466 точек и плотностью пикселей 353 ppi, который обладает яркостью в 2 000 нит. Это ставит его на один уровень с ведущими Galaxy и Apple Watch, стоимость которых в несколько раз превышает цену новинки.

Для мониторинга состояния здоровья присутствует датчик BioTracker 6.0 PPG, позволяющий круглосуточно отслеживать частоту сердечных сокращений, показатели SpO2 и уровень стресса. Плюс, есть альтиметр для измерения высоты и гироскоп для точного отслеживания движений. В ПО загружено 160+ спортивных режимов, есть офлайн-карты и голосовой помощник Zepp Flow AI.

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При этом традиционно для смарт-часов Amazfit тут отличная автономность – аккумулятор емкостью 270 мАч рассчитан на 10 дней работы при стандартном использовании. Магнитное зарядное устройство заполнит заряд примерно за два часа.

Amazfit Active 2 оценили в 99 долларов. Есть премиум-версия за 129 долларов с кожаным ремешком и сапфировым стеклом. Мировые продажи начнутся в феврале.

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