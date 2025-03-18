Известно, что новый гаджет будет походить на Samsung Z Fold, то есть иметь форм-фактор "книжки" с двумя экранами.

Аналитик британского банка Barclays Тим Лонг считает, что первый складной iPhone будет стоить дороже других устройств в этом форм-факторе и станет самым дорогим смартфоном в истории компании. Об этом следует из исследовательской заметки эксперта.

Согласно прогнозу Лонга, первый складной iPhone выйдет в конце 2026-начале 2027 года и обойдется американцам в 2300 долларов (~95 000 грн), что по сути вдвое дороже iPhone 16 Pro Max. Его базовая версия стартует с $1200.

Эксперт поделился этой оценкой после недавней поездки в Азию, где его команда встречалась с производителями комплектующих. Он отметил, что высокая цена ограничит объемы продаж, но спрос на устройство может быть стабильным, если Apple удастся предложить инновационный складной дизайн без видимой складки на дисплее.

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Ранее другой аналитик Мин-Чи Куо также оценил стоимость складного iPhone в диапазоне $2000-$2500. Ожидается, что такой смартфон будет походить на Samsung Z Fold, то есть иметь форм-фактор "книжки" с двумя экранами: внешним на 5,5 дюйма и внутренним на 7,8 дюйма. При этом Apple якобы откажется от Face ID в пользу Touch ID.

Пока что Apple полностью устраивает формат смартфонов, которые они выпускают. Выход складного iPhone состоится не раньше чем iPhone 17 и iPhone 18.

Apple по сути остается единственным техногигантом, в ассортименте которого все еще нет складного девайса. Меж тем Samsung готовится представить седьмое поколение складных Galaxy Z, а Huawei пошла дальше и недавно выпустила первый в мире складывающийся втрое телефон.

Что касается новых iPhone 17, то о них подробностей уже накопилось много. Ожидается, что все модели получат улучшенную до 24-Мп селфи-камеру и 120-герцовые экраны. Также Apple проведет серьезные изменения в дизайне будущих моделей.

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