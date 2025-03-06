По данным источника, такой смартфон будет ориентирован на "преданных поклонников Apple".

Apple работает над своим первым складным смартфоном. Корейские источники уверены, что раскладушка будет стоить дорого, при этом компании придется пойти на ряд компромиссов.

По данным известного аналитика Мин-Чи Куо, Apple откажется от Face ID в складываемом iPhone в пользу Touch ID. Аналогичный вариант используется в новых iPad. Благодаря этому производитель хочет добиться толщины 4,5–4,8 мм в разложенном состоянии.

Такой смартфон будет походить на Samsung Galaxy Z Fold, то есть иметь форм-фактор "книжки" с двумя экранами: внешний на 5,5 дюйма и внутренний на 7,8 дюйма. В отличие от предложений других производителей, оба экрана будут без складки. Элементы шарнира будут выполнены из нержавеющей стали и титана.

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Что касается цены, то, по словам аналитика, смартфон будет ориентирован на "преданных фанатов Apple". Предположительно, цена первого складного iPhone может превысить не только $2000, но, возможно, и $2500 (~100 000 грн).

В настоящий момент Apple полностью устраивает формат смартфонов, которые они выпускают. Производство складного iPhone состоится ближе к концу 2026 года, а презентация ожидается в начале 2027-го, возможно, одновременно с iPhone 18e.

Apple по сути остается единственным техногигантом, в ассортименте которого все еще нет складного девайса. Меж тем Samsung готовится представить седьмое поколение складных Galaxy Z, а Huawei пошла дальше и недавно выпустила первый в мире складывающийся втрое телефон.

Что касается новых iPhone 17, то о них подробностей уже накопилось много. Ожидается, что все модели получат 24-Мп селфи-камеру и 120-герцовые экраны. Также Apple проведет серьезные изменения в дизайне будущих моделей.

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