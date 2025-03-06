Apple работает над своим первым складным смартфоном. Корейские источники уверены, что раскладушка будет стоить дорого, при этом компании придется пойти на ряд компромиссов.
По данным известного аналитика Мин-Чи Куо, Apple откажется от Face ID в складываемом iPhone в пользу Touch ID. Аналогичный вариант используется в новых iPad. Благодаря этому производитель хочет добиться толщины 4,5–4,8 мм в разложенном состоянии.
Такой смартфон будет походить на Samsung Galaxy Z Fold, то есть иметь форм-фактор "книжки" с двумя экранами: внешний на 5,5 дюйма и внутренний на 7,8 дюйма. В отличие от предложений других производителей, оба экрана будут без складки. Элементы шарнира будут выполнены из нержавеющей стали и титана.
Что касается цены, то, по словам аналитика, смартфон будет ориентирован на "преданных фанатов Apple". Предположительно, цена первого складного iPhone может превысить не только $2000, но, возможно, и $2500 (~100 000 грн).
В настоящий момент Apple полностью устраивает формат смартфонов, которые они выпускают. Производство складного iPhone состоится ближе к концу 2026 года, а презентация ожидается в начале 2027-го, возможно, одновременно с iPhone 18e.
Apple по сути остается единственным техногигантом, в ассортименте которого все еще нет складного девайса. Меж тем Samsung готовится представить седьмое поколение складных Galaxy Z, а Huawei пошла дальше и недавно выпустила первый в мире складывающийся втрое телефон.
Что касается новых iPhone 17, то о них подробностей уже накопилось много. Ожидается, что все модели получат 24-Мп селфи-камеру и 120-герцовые экраны. Также Apple проведет серьезные изменения в дизайне будущих моделей.