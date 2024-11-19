Обе модели получили 185-герцевый дисплей, Snapdragon 8 Elite и мощную систему охлаждения.

ASUS представила новые смартфоны для самых требовательных юзеров – ROG Phone 9 и 9 Pro. На сегодняшний день это самые мощные Андроиды в мире: в бенчмарке AnTuTu обе модели набирают по 3 121 390 баллов – такого ни одному из известных смартфонов к настоящему времени добиться не удавалось, пишет GizChina.

Основные технические характеристики такие:

дисплей 6.78’’, LTPO AMOLED, FHD+, до 185 Гц, до 2500 нит;

процессор Snapdragon 8 Elite, 12/16 ГБ ОЗУ LPDDR5X (9600 Мбит/с);

аккумулятор 5800 мАч, проводная зарядка 65 Вт, беспроводная 15 Вт;

продвинутая система охлаждения, которая позволит сохранять приемлемую производительность даже в многочасовых сессиях в тяжелых играх.

ОС Android 15 (обещают 4 года обновлений).

Что касается фотовозможностей, то спереди установлена камера на 32 Мп, а в составе основной камеры три сенсора – 50+13+5 Мп с шириком и макро. У ROG Phone 9 Pro есть 32-мегапиксельный телеобъектив, у базовой модели его нет. А еще на заднем экране ROG Phone 9 Pro можно играть в мини-игры.

Поскольку это геймерфоны, на боковых гранях установлены триггеры. Также устройства порадуют владельцев проводных наушников – есть порт 3,5 мм с поддержкой Dirac Virtuo. Также в характеристиках заявлена защита IP68, наличие Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G и NFC.

В Европе ASUS ROG Phone 9 стоит от 1099 евро (~47 000 грн), а ROG 9 Pro от 1299 евро (~57 000 грн). "Прошка" в конфигурации 24+1024 ГБ называется Pro Edition и поставляется в комплекте с кулером на заднюю крышку. За нее просят 1499 евро (~65 000 грн).

Помимо топовой производительности, смартфоны ASUS Rog могут похвастаться высокой автономностью. В рейтинге автономности Tom's Guide ROG Phone 8 Pro занимает первое место. Отмечается, что при непрерывном использовании батареи смартфона хватает 18 часов и 48 минут.

В ближайшие недели также ожидается презентация Redmi K80 и K80 Pro. По слухам, это будут самые дешевые смартфоны на свежем чипе Snapdragon 8 Elite.

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