На первое место вырвался флагман OnePlus 13, дебютировавший буквально на днях.

Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий ежемесячный рейтинг самых производительных смартфонов на базе Android. В октябре в рейтинге произошла революция, которую уже несколько месяцев ожидали эксперты.

Это произошло благодаря появлению моделей на основе новых флагманских чипов от MediaTek и Qualcomm. На первое место вырвался новичок OnePlus 13 с Snapdragon 8 Elite – топовая версия этого смартфона, наделенная 24 ГБ ОЗУ, набрала в среднем 2,92 миллиона баллов. Для сравнения, iPhone 16 Pro Max в аналогичных тестах выдает 1,95 млн.

Если сравнивать оба поколения Qualcomm, то результат весьма впечатляет – Snapdragon 8 Elite обходит разогнанную версию Snapdargon 8 Gen 3 в составе геймерфона RedMagic 9S Pro+, ставшего лидером сентябрьского рейтинга AnTuTu, более чем на 35%.

Видео дня

На втором месте расположились еще одна модель на базе Snapdragon 8 Elite – iQOO 13. Места 3 до 6 занимают первые в мире смартфоны с Dimensity 9400 Gen 3 – vivo X200 Pro, Oppo Find X8 Pro, Oppo Find X8 и vivo X200. Остальные позиции топ-10 заняты Xiaomi 15, vivo X200 Pro mini, Xiaomi 15 Pro и iQOO Neo9S Pro+.

Примечательно, что iQOO Neo9S Pro+ – единственный смартфон из представленных в списке, который работает на базе "устаревшего" Snapdragon 8 Gen 3.

Парад новинок на 8 Elite продолжается. Скоро свой суперфлагман представит Realme. В сети появилось видео, где на Realme GT7 Pro запустили Assassin's Creed IV в 60 кадрах в секунду и с трансляцией на телевизор. Это указывает на то, что производитель полностью оптимизировал этот чипсет.

Что касается серии Samsung Galaxy S25, то их представят лишь в начале 2025 года. По слухам, S25 Ultra получит обновленный с 12 до 50 Мп сверхширик, а одной из моделей составит конкуренцию "ультратонкому" iPhone 17 Air.

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