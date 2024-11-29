Новый смартфон Redmi побил рекорд продаж компании за первые сутки

В Китае начались продажи флагманской серии Xiaomi Redmi K80 с топовой начинкой и продвинутыми камерами. Производитель уже успел отчитаться о первых успехах – обе модели получили высокий спрос и показали лучшие стартовые продажи в истории K-серии.
СМИ отмечают, что за сутки было продано более 660 000 смартфонов. Также в интернете публикуют фото толпы покупателей, выстроившихся за новинками. Учитывая объем продаж, можно думать, что такой ажиотаж во многих розничных магазинах Xiaomi.
По цене 350 и 510 долларов соответственно в Китае за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища популярность Redmi K80 и Redmi K80 Pro является угрозой для конкурентов, учитывая их флагманские характеристики и доступную цену.
В чем особенность Redmi K80 и K80 Pro
Redmi K80 Pro стал самым доступных смартфонов на базе Snapdragon 8 Elite. Он "выдает сумасшедшую производительность", может похвастаться камерами как в Xiaomi 15, аккумулятором 6000 мАч с поддержкой 120-ваттной зарядки и защитой IP68/IP69. Цена – от 510 долларов.
Redmi K80 подешевле – от 350 долларов. Эта модель тоже получила экран 2К и защиту IP68/IP69, но процессор и камеры попроще. Зато емкость аккумулятора составила 6550 мАч.
Помимо обычных Redmi K80 компания представила лимитированную модель K80 Pro Champion Edition. Она сделана в сотрудничестве с Lamborghini.
Вслед за релизом HyperOS 2 в Китае компания Xiaomi начала распространение фирменной оболочки на базе Android 15, на глобальном рынке – ищите свой в списке.
Ранее в этом месяце у Xiaomi вышел новый смартфон дешевле 100 долларов. Речь идет о модели Redmi A4 5G с камерой 50 Мп и экраном 120 Гц.