Новый смартфон Redmi побил рекорд продаж компании за первые сутки

Судя по всему новинки китайского вендора является угрозой для конкурентов, учитывая их мощное "железо" и довольно доступную цену.

В Китае начались продажи флагманской серии Xiaomi Redmi K80 с топовой начинкой и продвинутыми камерами. Производитель уже успел отчитаться о первых успехах – обе модели получили высокий спрос и показали лучшие стартовые продажи в истории K-серии.

СМИ отмечают, что за сутки было продано более 660 000 смартфонов. Также в интернете публикуют фото толпы покупателей, выстроившихся за новинками. Учитывая объем продаж, можно думать, что такой ажиотаж во многих розничных магазинах Xiaomi.

По цене 350 и 510 долларов соответственно в Китае за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища популярность Redmi K80 и Redmi K80 Pro является угрозой для конкурентов, учитывая их флагманские характеристики и доступную цену.

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В чем особенность Redmi K80 и K80 Pro