Asus ROG Phone 9 Pro, OnePlus 13, iPhone 16 Pro Max и другие монстры автономности.

Автономность – один из главных критериев при выборе смартфона для многих пользователей. Оценить мощность устройства несложно: достаточно взглянуть на процессор и тип памяти. С фотовозможностями тоже все понятно – чаще всего более дорогой смартфон делает лучшие снимки.

А вот с автономностью все не так просто. Большинство современных моделей оснащено батареями емкостью 5000-6000 мАч, но при этом одни аппараты способны работать без подзарядки несколько дней, а другие разряжаются уже к вечеру. Обозреватели Tom's Guide собрали главных долгожителей, побывавших у них на тестах.

Отметим, что тест на время работы батареи смартфона включает в себя непрерывную перезагрузку веб-страниц через сотовое соединение 4G с установленной яркостью дисплея 150 нит. Этот процесс продолжается до тех пор, пока у него не кончится заряд.

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В 2025 году дольше всего без подзарядки работает Asus ROG Phone 9 Pro – целых 20 часов и 34 минуты. Это почти на час больше, чем у ближайшего конкурента в лице OnePlus 13, который набрал 19 часов и 45 минут.

В топ-5 самых автономных девайсов также попали OnePlus 13R, Asus ROG Phone 8 Pro и Moto G (2025).

Самым долгоживущим айфоном является iPhone 16 Pro Max. Более 17 часов – это самое долгое время, которое устройство Apple когда-либо выдерживало в тесте батареи, говорят специалисты Tom's Guide.

Всего в рейтинг попало 15 смартфонов. Среди них есть как супердорогие флагманы, так и доступные Android-аппараты, тот же Moto G. Но всех их объединяет то, что они способны "протянуть" 15 часов непрерывного активного пользования.

Ранее зарубежные эксперты собрали лучшие смартфоны 2025 года, которые не стоят космических денег. В топ попал даже телефон Apple и это не iPhone 16E.

Меж тем у Samsung вышел новый смартфон с "неубиваемым" корпусом и съемной батареей. Также его можно использовать мокрыми руками или в перчатках.

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