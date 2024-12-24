Эта модель среднего уровня окажется довольно мощной и получит аккумулятор большой емкости. Анонс ожидается в начале года.

Бренд Xiaomi готовится к скорому выпуску смартфона Redmi Turbo 4. Это будет модель среднего класса, которая по спецификациям обойдет некоторые бюджетные флагманы. Инсайдеры рассказали, чем будет примечателен этот девайс.

Смартфон будет в своем роде уникален – он первым получит чипсет Dimensity 8400-Ultra, который представили на днях. Это мобильная платформа, которая обходит серию Dimensity 8300 на 24%, одновременно будучи на 40% более энергоэффективным. То есть нас ждет очень производительный аппарат, пишет Digital Trends.

Еще аппарат сможет похвастаться аккумулятором большой емкости – 6500 мАч, и довольно быстрой как для своего ценового класса зарядкой по проводу 90 Вт. Благодаря ей полная зарядка займет меньше получаса.

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Остальные характеристики Redmi Turbo 4 будут пересекаться с Redmi Note 14, который представили ранее в декабрею Смартфон будет иметь 6,67-дюймовый экран LTPS OLED с разрешением 1,5К и частотой обновления 120 Гц, до 12 ГБ ОЗУ, 50-мегапиксельную камеры и защиту IP68.

Премьера Redmi Turbo 4 состоится в самом начале 2025 года, на глобальном рынке новинка выйдет как POCO X7 Pro. Стоить она, как ожидается, будет в районе 300 долларов.

Ранее в этом месяце Xiaomi вывела на рынок новый бюджетный смартфон от "народного" бренда Poco. Модель Poco C75 получила 6,88-дюймовый дисплей, батарею 5160 мАч и четыре года обновлений. При этом ее стоимость не превышает $100.

Как УНИАН уже рассказывал, Xiaomi придумала, как решить проблему несовместимости Apple Watch с Android-смартфонами. Скоро больше не придется вместе с часами покупать и iPhone или использовать ограниченные обходные пути.

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