'Глобалка' или Китай: как за 1 минуту проверить подлинность любого Xiaomi

Особенно это актуально при покупке б/у смартфона, который мог быть завезен в страну не совсем законным путем.

В небольших и неверифицированных магазинах, которые предлагают продукцию Xiaomi подешевле, нередко можно встретить устройства, предназначенные для китайского рынка.

Такие устройства обычно получают обновления с задержкой, не всегда поддерживают глобальную прошивку и могут не работать с "гугловскими" сервисами. Однако самой серьезной проблемой остается полное отсутствие гарантийной поддержки.

Рассказываем, как избежать подобных ситуаций и не потерять деньги, пытаясь побыстрее или подешевле приобрести очередную новинку мимо официальных каналов.

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Как узнать, какой у меня телефон Xiaomi

Каждый оригинальный смартфон Xiaomi имеет уникальный серийный номер и IMEIs (International Mobile Equipment Identity). Его можно найти на коробке, под съемным аккумулятором или набрав на телефоне *#06#.

Если устройства нет под рукой или оно не включается, серийный номер можно найти на оригинальной упаковке продукта, в квитанции или счете-фактуре на покупку.

Китайская фирма активно борется с нелегальными поставщиками, поэтому создала специальный веб-портал где каждый может проверить регион своего девайса. Или осуществить проверку устройства еще до его покупки.

Зайдите на сайт Xiaomi в раздел проверки подлинности, введите IMEI девайса и подтвердите капчу.

После этого на экране мгновенно появится информация о модели и регионе, для которого предназначено устройство. Если данные совпадают с ожидаемыми, вы увидите зеленую галочку, подтверждающую подлинность информации.

Если Xiaomi предназначен для китайского рынка, вместо зеленой галочки высветится красный крест. Это означает, что покупать такое устройство не рекомендуется.

Тем более, что накануне появилась информация, что Xiaomi запретила перепрошивать телефоны, купленные в Китае, на глобальную версию. Теперь только пользователи с китайскими аккаунтами могут разблокировать аппарат, купленный в Китае. В то же время аппараты, предназначенные для мирового рынка, как и раньше можно разблокировать с помощью глобальной учетной записи Xiaomi.

Если вам интересны другие полезные лайфхаки, УНИАН рассказывал, что такое "режим полета" в смартфонах и почему он нужен вам чаще, чем вы думаете.

Также рассказывали, от каких привычек стоит избавиться уже сегодня, чтобы телефон прослужил как можно дольше.

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