У новинки 6,88-дюймовый дисплей, батарея 5160 мАч, а получать обновления он будет четыре года.

Компания Xiaomi вывела на рынок новый смартфон от своего суббренда Poco – С75. Это ультрабюджетная модель дешевле 100 долларов, которая имеет отличное соотношение цены и производительности.

Новинка во многом копирует прошлогодний Poco C65, но может похвастаться некоторыми улучшениями в плане "начинки", да и дизайн задней панели стал более современным, пишет GizmoChina.

Характеристики Poco C75

Дисплей: 6 88’’, IPS, 1600x720 пикселей, частота 120 Гц, пиковая яркость до 600 нит;

Процессор: Snapdragon 4s Gen 2 – один из лучших в своем сегменте;

Память: 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, есть отдельный слот под MicroSD;

Аккумулятор: 5160 мАч, поддерживается 18-ваттная зарядка;

Камера: сенсор 50 Мп (f/1,8). датчик глубины на 2 Мп. Для селфи установлена 5 Мп фронтальная камера с диафрагмой f/2.2.

У смартфона также есть боковой сканер отпечатков пальцев, стандартный разъем для наушников и защита класса IP52. Производитель обещает два мажорных обновления обновлений ОС вплоть до Android 16 и 4 года патчей безопасности.

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У этого смартфона только одна конфигурация памяти 4+64 ГБ флеш-памяти, цена – 95 долларов (~4000 грн). Доступные цвета – зеленый, голубой и серый.

Ранее в сети публиковался перечень смартфонов Xiaomi, которые в конце 2024 года перешли в статус End of Life (EOL). Это означает, что эти модели больше не получают никаких обновлений – ни MIUI, ни HyperOS, ни патчей безопасности.

Меж тем Xiaomi придумала, как решить проблему несовместимости Apple Watch с Android-смартфонами. Скоро больше не придется вместе с часами покупать и iPhone или использовать ограниченные обходные пути.

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