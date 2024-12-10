Особый интерес вызывает базовый Redmi Note 14, который получил парочку фишек, отсутствующих в оригинале.

В конце сентября бренд Redmi обновил свою самую популярную линейку и представил сразу три недорогих смартфона – Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro и Redmi Note 14 Pro Plus. Сегодня они официально дебютировали на глобальном рынке, пишет GSMArena.

Особый интерес вызывает глобальный базовый Redmi Note 14, который получил ряд отличий от китайского. И в целом это более интересный смартфон.

В частности, у него фронталка с 20-мегапиксельным модулем вместо 16-Мп, а тыльная камера не двойная, а тройная. Главный 50-мегапиксельный датчик и 2-Мп макро дополнены 8-Мп сверхширокоугольным объективом, отсутствующим в оригинале. А еще у глобального Redmi Note 14 встроенный в экран оптический сканер отпечатков пальцем. У "китайца" он размещен в боковой кнопке.

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Смартфон также получил процессор Dimensity 7025-Ultra, до 8 ГБ оперативной памяти, аккумулятор емкостью 5110 мАч с зарядкой 45 Вт и корпус с защитой IP54. "Из коробки" установлена HyperOS 1.0 на базе Android 14 с 2 годами обновлений ОС и 4 годами обновлений безопасности. Версия на 6/128 ГБ стоит $210, а на 8/256 ГБ – $250.

Международные Redmi Note 14 Pro и 14 Pro+ не отличаются от версий для китайского рынка. Их цены стартуют с $295 и $365 соответственно.

У Redmi Note 14 Pro тоже тройная основная камера (50 Мп, 8 и 2 Мп), но батарея 5500 мАч, а в основе аппаратной платформы лежит MediaTek Dimensity 7300-Ultra. Более продвинутый Note 14 Pro+ работает на базе Snapdragon 7s Gen 3 с батареей 6200 мАч и трио камер на 50+50+8 Мп.

Ранее эксперты составили перечень смартфонов Xiaomi, которые в конце 2024 года перешли в статус End of Life (EOL). Это означает, что эти модели больше не получают никаких обновлений – ни MIUI, ни HyperOS, ни патчей безопасности.

Вся первая десятка самых продаваемых смартфонов в мире состоит из iPhone и Samsung Galaxy, если не считать одного Xiaomi Redmi. На вершине рейтинга расположился базовый iPhone 15, а самый покупаемый Android-смартфон– Galaxy A15 4G.

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