Причина: в ближайшие недели состоится презентация новых iPad, iPad mini, а также первых Mac на Apple M4.

В октябре Apple проведет презентацию, на которой представит новые поколения iPad и Mac. Журналисты 9to5Mac предсказали, какие старые девайсы компания почти наверняка уберет из продажи сразу после мероприятия.

В списке есть и очень свежие девайсы, например, MacBook Pro (M3) и iMac (M3). Обе модели вышли прошлой осенью, но уже этой Apple прекратит их продажи. Все просто: в Купертино не хотят, чтобы прошлогодние компьютеры мешали продажам новым с чипами M4 и M4 Pro.

Также Apple уберет из продажи настольный Mac mini (M2), которому уже почти два года. Вместо него в продаже появится Mac mini на основе SoC M4. Согласно инсайдам, новинка получит первый в истории устройства редизайн.

Видео дня

Помимо этого журналисты указывают, что с производства, вероятно, снимут следующие гаджеты:

iPad 10. В 11-м поколении базового iPad компания, по слухам, сохранит все основные особенности планшета, но сделает его дешевле для конкуренции с предложениями на Android.

В 11-м поколении базового iPad компания, по слухам, сохранит все основные особенности планшета, но сделает его дешевле для конкуренции с предложениями на Android. iPad mini 7. Apple, как ожидается, наконец обновит mini-планшет, что станет первым обновлением с 2011 года. Новинка получит новый процессор с ИИ-функциями, поддержку Apple Pencil Pro, 128 ГБ в "базе" и новый дисплей.

Если все пройдет по плану, новые поколения iPad и Mac должны представить "в ближайшие недели". В прошлом году презентация Mac прошла 30 октября, что стало неожиданностью, так как обычно они проводятся раньше.

Пока что единственным девайсом Apple на новом ARM-процессоре поколения M4 остается iPad Pro, выпущенный в мае. В тестах планшет оказался гораздо мощнее предшественника M2 и отлично себя показывает против MacBook Pro M3 Pro.

Первая презентация Apple в 2025 году пройдет в марте или апреле. На ней представят MacBook Air М4 и новый доступный iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

Вас также могут заинтересовать новости: