В продаже они появятся уже на следующей неделе, версии с М3 Max – "позже, в ноябре".

Прошлой ночью прошла небольшая октябрьская презентация Apple со слоганом "Пугающе быстро": показали сразу три новых чипа M3, M3 Pro и M3 Max на базе 3-нм техпроцесса, а также обновленные ноутбуки MacBook Pro 14/16 и iMac 24 (2023).

Новое поколение процессоров Silicon стало мощнее на 15-30% в зависимости от задач, получило динамическое кэширование, трассировку лучей, а также игровой режим, который приоритизирует графическую производительность для игр.

По традиции, ноутбуки поставляются в двух размерах: 14" и 16". Дизайн остался прежним, но яркость дисплея выросла до 1000 нит, а автономности хватит до 22 часов работы от одного заряда. Также появился новый "Космический черный" цвет: корпус покрыт анодированным слоем, который собирает меньше отпечатков пальцев.

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Цена на 14-дюймовый MacBook Pro снижена до $1599 долларов, но в базе теперь не Pro-чип с 16 ГБ унифицированной памяти, а обычный M3 с 8 ГБ. 16-дюймовый MacBook Pro стартует с 2499 долларов, как и прошлое поколение. В продаже на следующей неделе, версии с М3 Max – "позже, в ноябре".

Новое поколение iMac, которое не обновлялось с 2011, перевели на чипы M3, в результате чего производительность по сравнению с прошлым поколением на M1 увеличилась в два раза. Других изменений нет. Цена – от $1299.

А уже осенью 2024 года Apple выпустит бюджетный ноутбук MacBook "для всех". На данный момент самый дешевый MacBook стоит $999, а новинка должна быть еще на 20-30% дешевле.

До этого, весной 2024-го, состоится презентация нового поколение iPad Pro. Ожидается, что они будут заметно дороже нынешних моделей. Основная причина – переход на OLED-дисплей.

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