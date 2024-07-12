Теперь перенести все снимки и видео из "Google Фото" в библиотеку iCloud можно официально и без сторонних приложений.

Компании Apple и Google упростили перенос фото и видео между платформами. Данный метод будет в первую очередь полезен тем, кто планирует перебежать с Android на iPhone.

Как пишет MacRumors, новый инструмент позволяет сделать копию медиатеки "Google Фото" для iCloud официально и без сторонних приложений. Фактически, сервис просто делает бэкап фото- и видеоархива, после чего разворачивает его в облаке iCloud.

Как перенести фото из Гугл фото в iCloud

Открыть "Google Архиватор" со смартфона или ПК. Выбрать нужные альбомы и нажать "Продолжить"; Указать "Apple — iCloud Photos" в качестве сервиса, куда будет выполнен перенос данных. Войти в свой Apple ID. Дать разрешение на перенос данных.

Отмечается, что процесс переноса может занять от пары часов до нескольких суток, в зависимости от объема импортируемых данных. При этом все фото и видео после выполнения операции будут по-прежнему доступны в "Google Фото", если их не удалять.

Видео дня

Еще один важный момент: перенос поддерживается только для личных учетных записей Google. Невозможно использовать учетные записи школ и организаций, аккаунты с включенной расширенной защитой, а также учетные записи несовершеннолетних для передачи файлов.

Ранее Google объявила, что их новые флагманские смартфоны в этом году выйдут на два месяца раньше, чем все прошлые годы – в середине августа вместо октября. То есть, Pixel 9 с "айфоновским" дизайном выйдут раньше нового поколения iPhone.

А уже в сентябре пройдет масштабная презентация от Apple. Ждем iPhone 16, о которых практически все известно, юбилейные Apple Watch X и еще более дешевые Apple Watch SE.

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