Если у вас есть смартфон или планшет на ОС Android 5.0, пора сменить устройство на более свежее;

Разработчики Google объявили, что больше не будут поддерживать мобильную операционную систему Android 5.0 Lollipop в новых выпусках сервисов Google Play. Самым лучшим решением будет как можно скорее сменить устройство на более свежее, пишет 9to5Google.

Эта версия ОС была выпущена в ноябре 2014 года, то есть почти 10 лет назад. По статистике поискового гиганта, сегодня количество активных устройств с Android 5.0 составляет 1,7%. То есть, речь все равно идет о миллионах пользователей.

Устройства на базе Android 5.0 Lollipop не прекратят резко работу, но уже не будут получать новые функции и важные патчи безопасности, а также могут перестать поддерживать многие приложения, включая фирменные сервисы Google: Google Play, карты, отслеживание местоположения, обработка платежей, единый вход и т.д.

Видео дня

Обновления сервисов Google Play в настоящее время доступны для Android 6.0 (API уровня 23) и выше.

Это еще один пример того, как некоторые популярные и важные Android-приложения прекращают свою работу на старых версиях операционной системы. Ранее Google также повысила минимальную поддерживаемую версию Android для своего браузера Chrome и приложения "Google Календарь".

Если вы в поисках нового смартфона, специалисты AnTuTu обновили рейтинги самых крутых по цене/качеству телефонов в 2024 году. Все смартфоны разделили на 5 категории: от ультрадешевых до флагманских устройств.

Вас также могут заинтересовать новости: