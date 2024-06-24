Апдейт стандартных моделей в этом году все же будет небольшим.

Известный инсайдер Ice Universe опубликовал видеоролик, демонстрирующий внешний вид будущего смартфона Apple на основе слитых макетов. Глобально ничего нового, но можно не сомневаться, что именно так будет выглядеть iPhone 16.

Новое поколение отличается от предшественника наличием вертикально расположенной камеры на задней панели. Таким образом, дизайн младших моделей iPhone 16 будет отсылать к облику iPhone X, который представили 7 лет назад.

Уже не секрет, что возвращение к вертикальным камерам позволит стандартным iPhone 16 записывать пространственные видео для шлема Apple Vision Pro. Поскольку прошлогодние iPhone имеют диагональное расположение модулей камеры, они не способны снимать такие видео.

Еще одна важная деталь, показанная в видеоролике – место на правом торце, выделенное для новой кнопки Capture, которая, как ожидается, предназначена для фотографирования и записи видео. Эта фишка не новая: она встречалась в ранних смартфонах и телефонах, например, в Sony Ericsson k750i 2005.

Отметим, что такими будут стандартные iPhone 16 и 16 Plus. Что касается Pro-моделей, они сохранят квадратный блок камер, а размеры экранов вырастут с 6,1 и 6,7 дюйма до 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Причем ширина рамки у экрана составит 1,15 мм и 1,2 мм – это будет рекорд среди всех смартфонов на рынке.

Если в планах Apple ничего не изменится, серия iPhone 16 будет представлена в середине сентябре 2024 года. Тогда же владельцы iPhone XR и выше смогут обновиться до iOS 18, которую называют одним из самих значимых и крупных обновлений в истории Apple.

Идеальный айфон с точки зрения спецификаций, цены и гарантий поддержки обновлениями в 2024 году – iPhone 13. Хоть iPhone 13 вышел еще в 2021 году, он практически не устарел и во многом похож на iPhone 15, говорится в материале Business Insider.

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