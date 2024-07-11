Подобное происходит уже второй раз за год – первый инцидент был в апреле.

Компания Apple разослала уведомления об угрозах пользователям iPhone в 98 странах, предупредив их, что они могли стать жертвами шпионских программ. Есть ли среди этих стран Украина, неизвестно.

"Apple обнаружила, что вы стали жертвой шпионской атаки, которая пытается удаленно скомпрометировать iPhone, связанный с вашим Apple ID. Эта атака, скорее всего, нацелена именно на вас из-за того, кто вы и чем занимаетесь", – говорится в уведомлении, которое Apple разослала своим клиентам.

В компании не стали вдаваться в подробности, кто стоит за атаками, а также не уточнили конкретные страны, в которых возможны эти шпионские взломы. В чем именно заключается цель злоумышленников, Apple также пока не раскрывает. В компании попросили отнестись к предупреждению максимально серьезно.

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В апреле 2024 года стало известно об аналогичной рассылке от Apple. Тогда владельцы iPhone в 92 странах получили уведомления об угрозах со стороны шпионского ПО. Компания советовала своим пользователям активировать на смартфоне защиту Lockdown Mode и просила не вводить данные Apple ID на непроверенных сайтах.

СМИ отмечают, что атаки злоумышленником на различные популярные в мире устройства, в том числе Apple, далеко не редкость. С 2021 компания регулярно рассылает подобные уведомления пользователям, а в феврале 2024 эксперты по безопасности выявили первый в своем роде зловред для устройств на базе iOS, созданный для похищения биометрических данных лиц.

Напомним, в 2022 году Apple добавила в iOS Lockdown Mode для защиты iPhone. Это режим повышенной защиты, который применяется в том случае, если пользователь полагает, что стал жертвой таргетированной слежки, или его девайс заражен вредоносным ПО. Apple даже предлагала хакерам рекордное вознаграждение за взлом этого режима.

Релиз следующей крупной iOS ожидается в сентябре вместе с новыми iPhone. Впрочем, если вам не терпится опробовать нововведения, вы можете взять на себя ношу бета-тестера. Мы делали отдельную заметку, где рассказывали, как опробовать iOS 18 в деле раньше остальных.

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