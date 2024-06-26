Будет интересно: Samsung и Google раскрыли даты презентаций новых гаджетов

Впервые презентация Google переехала с октября на август.

Первая в 2024 году крупная презентация Samsung состоялась в январе – тогда компания представила смартфоны S24 с ИИ-фишками и рекордной поддержкой Android. Следующая большая премьера Galaxy Unpacked пройдет 10 июля, подтвердили в Samsung.

Ожидается, что компания завалит нас целым рядом новинок: Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6, смарт-часы Galaxy Watch 7, наушники Galaxy Buds 3 и Buds 3 Pro, а главной изюминкой станет Galaxy Ring – дебютное смарт-кольцо бренда. СМИ предсказывают, что это будет хит и убийца умных часов.

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Также свою очередную презентацию анонсировала Google. Обычно это мероприятие проводится в октябре, но в этом году компания решила провести его намного раньше. Оно состоится 13 августа, то есть смартфоны Pixel 9 выйдут раньше нового поколения iPhone.

Помимо Pixel 9 (которые, по слухам, должны получиться очень интересными), стоит ожидать анонса Pixel Watch 3 и, возможно, нового Pixel Fold.

А уже в сентябре пройдет масштабная презентация Apple. Ждем iPhone 16, о которых практически все известно, юбилейные Apple Watch X и обновленную серию AirPods.

Ране в сеть "слили" все новинки Apple до 2028 года. Судя по всему, Купертиновцы так и не отказались от идеи выпуска гибкого телефона, но его мы увидим не ранее чем через 2 года.

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