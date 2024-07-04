Компания откажется от оптического сканера отпечатков пальцев в пользу звукового.

В смартфонах Pixel 9, которые скоро дебютируют на рынке, Google наконец-то решит проблему медлительного и ненадежного процесса разблокировки. Это станет возможным благодаря переходу на ультразвуковой сканер отпечатков пальцев вместо оптического.

Об этом сообщает издание Android Authority со ссылкой на источники. Новому поколению Pixel и будущим устройствам достанется сканер 3D Sonic Gen 2 от Qualcomm. Эта же модель стоит в Samsung Galaxy S24 Ultra.

Сегодня некоторые производители, в частности, Samsung и Vivo, уже перешли на ультразвуковые сканеры отпечатков, которые обеспечивают более быструю реакцию. Причем, они позволяют разблокировать устройство, даже если палец влажный или жирный. А еще не требуют подсветки экрана, которая раздражает при разблокировке смартфона в темноте.

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Android Authority отмечает, что ультразвуковой сканер получат все три модели Pixel 9, включая младшую. Тогда как Pixel 9 Fold (второе поколение складного телефона Google) останется с боковым дактилоскопическим датчиком в кнопке питания.

Обычно презентация новых Google Pixel проводится в октябре, но в этом году компания решила провести его намного раньше. Оно состоится 13 августа, то есть смартфоны Pixel 9 выйдут раньше нового поколения iPhone.

Ожидается, что в серии Google Pixel 9 впервые будет три модели, включая Pro с тройной камерой и другими фишками флагмана, но экраном диагональю 6,1 дюйма. А дизайном они будут напоминать последние Айфоны и Galaxy S24.

Также есть информация, что серия Google Pixel 9 предложит пользователям новый модем Samsung, который заменит Modem 5300, используемый в Pixel 7 и Pixel 8. Одной из ключевых особенностей нового модема станет поддержка спутниковой связи.

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