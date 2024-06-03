Смартфон получит лучший экран на рынке и огромную батарею, но лишится беспроводной зарядки.

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station рассказал, каким будет следующий флагман OnePlus. Эта первая крупная утечка о OnePlus 13, релиз которого состоится только в ноябре или декабре 2024 года.

Как ожидается, смартфон одним из первых получит чипсет Snapdragon 8 Gen 4, который будет сделан с применением 3-нм техпроцесса. Еще одним заметным апгрейдом станет высококачественный дисплей 2K 8T LTPO, который является одним из лучших экранов на рынке.

Кроме того, аппарату приписывают батарею емкостью 6000 мА, которая сделает OnePlus 13 еще автономней и долговечней. Но источник утверждает, что смартфон лишится поддержки беспроводной зарядки. Вероятно, это как раз таки связано с увеличенной емкостью батари, которая добавляет вес и занимает больше места внутри устройства, что затрудняет установку магнитной катушки, необходимой для беспроводной зарядки.

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Напомним, предшественник, OnePlus 12, был оснащен батареей 5400 мАч и поддерживал как проводную зарядку мощностью 100 Вт, так и беспроводную на 50 Вт. Отсутствие этой функции в OnePlus 13 наверняка разочарует многих пользователей.

Между тем производитель тизерит анонс OnePlus Ace 3 Pro, который может стать самым доступным флагманом на базе Snapdragon 8 Gen 3. Устройство выйдет в ближайший месяц и будет конкурировать с Redmi K70 Ultra и Realme GT 6.

Практически каждый новый смартфон выпущенный брендом OnePlus обладает отличным соотношением цены и качества – традиция не обошла стороной и OnePlus 12R. Критики рассказывали, чем он примечателен и почему это настоящий топ за свои деньги в 2024 году.

А если вы устали от "лопатофонов", эксперты выбрали 8 лучших компактов на рынке. Эти смартфоны не только радуют характеристиками, но и удобно сидят в руке.

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