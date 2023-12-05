Представлен OnePlus 12: характеристики и цены / фото OnePlus

В Китае наконец-то официально представили новый топовый смартфон OnePlus 12. Модель получила наиболее передовые решения в индустрии и на текущий момент является самым мощным смартфоном не только среди Android, но и в принципе.

OnePlus 12 стал серьезным обновлением прошлогодней модели: получил камеры Hasselblad c новым основным датчиком LYT-808 от Sony, экран с рекордной яркостью 4500 нит и ряд других фишек, передает Gizmochina.

Основные характеристики OnePlus 12:

  • Дисплей: 6,82", 3168×1440, LTPO AMOLED, 120 Гц, 4500 нит, Dolby Vision.
  • Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 3,30 ГГц, Adreno 750.
  • Память: 12, 16 или 24 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256/512 ГБ или 1 ТБ постоянной UFS 4.0.
  • Камера: основная 50 Мп (f/1,6, 1/1,4", OIS), широкоугольная 48 Мп( f/2,2, 114°), телефото 64 Мп (f/2,6, 3x, OIS), фронтальная 32 Мп (f/2,4).
  • Батарея: 5400 мАч, быстрая зарядка (100 Вт), беспроводная зарядка (50 Вт).

Официальный результат теста OnePlus 12 в бенчмарке AnTuTu – 2.31 млн баллов. Это новый рекорд среди всех смартфонов на рынке. Такого запаса производительности хватит на много лет.

Видео дня

По данным OnePlus, аппарат работает 1,79 дня в автономном режиме, и это рекорд среди флагманов нового поколения. Питанием смартфона управляет сопроцессор SUPERVOOC S: полная зарядка батареи проводным способом занимает 26 минут.

Еще у новинки есть голографический звук, "самый мощный вибромотор в отрасли", многофункциональный NFC, а также стереодинамики Dolby Atmos и подэкранный оптический сканер отпечатков пальцев.

В Китае цена OnePlus 12 варьируется от 4299 юаней (~22 000 грн) за версию 12/256 ГБ до 5799 юаней (~30 000 грн) за версию на 24 ГБ/1 ТБ. Смартфон пока представлен только в Китае, но глобальная премьера не заставит себя ждать.

Фото OnePlus 12 05 декабря 2023
Фото OnePlus 12 05 декабря 2023
Фото OnePlus 12 05 декабря 2023
Фото OnePlus 12 05 декабря 2023
Фото OnePlus 12 05 декабря 2023
Фото OnePlus 12 05 декабря 2023

Ранее этой осенью OnePlus представила свой первый складной смартфон OnePlus Open. Он выполнен в форме "раскладушки" и получил топовые LTPO-дисплеи и Snapdragon 8 Gen 2. Многие обозреватели называют его лучшим складным смартфоном на сегодняшний день.

А уже в следующем месяце дебютирует Samsung Galaxy S24 – это будет главная Android-серия 2024 года. Компания собирается реализовать в ней все самые актуальные тренды и "фишки". Как минимум, мы слышали о функции спутниковой связи, ИИ-фишках и титановой рамке.

Вас также могут заинтересовать новости: