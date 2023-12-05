OnePlus 12 стал серьезным обновлением прошлогодней модели, при этом цена осталась прежней.

В Китае наконец-то официально представили новый топовый смартфон OnePlus 12. Модель получила наиболее передовые решения в индустрии и на текущий момент является самым мощным смартфоном не только среди Android, но и в принципе.

OnePlus 12 стал серьезным обновлением прошлогодней модели: получил камеры Hasselblad c новым основным датчиком LYT-808 от Sony, экран с рекордной яркостью 4500 нит и ряд других фишек, передает Gizmochina.

Основные характеристики OnePlus 12:

Дисплей: 6,82", 3168×1440, LTPO AMOLED, 120 Гц, 4500 нит, Dolby Vision.

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 3,30 ГГц, Adreno 750.

Память: 12, 16 или 24 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256/512 ГБ или 1 ТБ постоянной UFS 4.0.

Камера: основная 50 Мп (f/1,6, 1/1,4", OIS), широкоугольная 48 Мп( f/2,2, 114°), телефото 64 Мп (f/2,6, 3x, OIS), фронтальная 32 Мп (f/2,4).

Батарея: 5400 мАч, быстрая зарядка (100 Вт), беспроводная зарядка (50 Вт).

Официальный результат теста OnePlus 12 в бенчмарке AnTuTu – 2.31 млн баллов. Это новый рекорд среди всех смартфонов на рынке. Такого запаса производительности хватит на много лет.

Видео дня

По данным OnePlus, аппарат работает 1,79 дня в автономном режиме, и это рекорд среди флагманов нового поколения. Питанием смартфона управляет сопроцессор SUPERVOOC S: полная зарядка батареи проводным способом занимает 26 минут.

Еще у новинки есть голографический звук, "самый мощный вибромотор в отрасли", многофункциональный NFC, а также стереодинамики Dolby Atmos и подэкранный оптический сканер отпечатков пальцев.

В Китае цена OnePlus 12 варьируется от 4299 юаней (~22 000 грн) за версию 12/256 ГБ до 5799 юаней (~30 000 грн) за версию на 24 ГБ/1 ТБ. Смартфон пока представлен только в Китае, но глобальная премьера не заставит себя ждать.

Ранее этой осенью OnePlus представила свой первый складной смартфон OnePlus Open. Он выполнен в форме "раскладушки" и получил топовые LTPO-дисплеи и Snapdragon 8 Gen 2. Многие обозреватели называют его лучшим складным смартфоном на сегодняшний день.

А уже в следующем месяце дебютирует Samsung Galaxy S24 – это будет главная Android-серия 2024 года. Компания собирается реализовать в ней все самые актуальные тренды и "фишки". Как минимум, мы слышали о функции спутниковой связи, ИИ-фишках и титановой рамке.

Вас также могут заинтересовать новости: