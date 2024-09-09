Ожидается, что OnePlus 13 одним из первых получит новый топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Китайская компания OnePlus готовится выпустить топовый флагман OnePlus 13 уже в октябре. Это будет рекордно ранний релиз для номерных OnePlus, так как обычно они выходят в декабре или январе следующего года.

В посте на Weibo руководитель OnePlus China подтвердил, что новый флагман компании покажут в следующем месяце. "Благодаря новой системе-на-чипе это будет первый смартфон, который потянет Genshin Impact в 120 fps", говорится в сообщении.

Очевидно, что речь про Snapdragon 8 Gen 4, который представят на ежегодном саммите Snapdragon Tech Summit 2024 с 21-23 октября. По слухам, процессор сможет разгоняться до 4,37 ГГц в пике и будет конкурировать с Apple A18 Pro с его пиковыми 4,45 ГГц.

Видео дня

Предыдущие утечки приписывали смартфону OnePlus 13 высококачественный дисплей 2K 8T LTPO и батарею емкостью 6000 мАч (против 5400 мАч у OnePlus 12). В то же время новинка может лишиться поддержки беспроводной зарядки, что наверняка разочарует многих пользователей.

Говоря об октябре, речь идет о китайской версии смартфона. Что касается выхода OnePlus 13 на международные рынки, то это произойдет, вероятно, лишь в начале 2025 года.

Летом этого года OnePlus представила среднебюджетный смартфон Nord 4, который получил цельнометаллический корпус и шесть лет поддержки. В этом плане он значительно отличается от конкурентов в своем сегменте.

Если вы в поисках нового смартфона, бенчмарк AnTuTu обновили рейтинги самых выгодных по цене/качеству андроидов. В самой доступной категории первое место занял старенький ZTE, а в самой дорогой – Red Magic 9 Pro.

Вас также могут заинтересовать новости: