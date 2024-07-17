Отмечается, что это первый подобный массовый смартфон за много лет.

Китайский бренд OnePlus представил новый среднебюджетный смартфон Nord 4, который довольно значительно отличается от других девайсов производителя, да и конкурентов в своем сегменте.

Главной особенностью новинки является цельнометаллический корпус. В OnePlus утверждают, что Nord 4 является единственным на рынке 5G-телефоном в таком исполнении. И действительно, современные Android'ы обычно или пластиковые, или стеклянные: из металла выполнена максимум рамка по периметру корпуса, пишет GSMArena.

По начинке, OnePlus Nord 4 получился достаточном мощным. В основе лежит процессор Snapdragon 7 Plus Gen 3 в паре с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ накопителя. Аккумулятор 5500 мАч с зарядкой 100 Вт, которая набирает 100% за 28 минут. Экран: AMOLED, 6,74 дюйма, 2772×1240 пикселей, 120 Гц. Камеры: основная 50 Мп с сенсором Sony LYT600 и OIS, ультраширокоугольная 8 Мп и селфи 16 Мп.

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Также в аппарате предусмотрены стереодинамики, слот для двух nano-SIM-карт, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC. Корпус получил защиту IP65. Работает телефон на Oxygen OS 14.1 (Android 14) с ИИ-функциями.

Еще стоит отметить, что производитель обещает четыре крупных обновления ОС, а значит, телефон обновиться до Android 18. Также заявлено 6 лет патчей безопасности, то есть он будет оставаться актуальным до 2030 года.

Телефон уже поступил в продажу в Европе. Цены на OnePlus Nord 4 стартуют с 499 евро за версию на 12/256 ГБ, а самый топовый вариант на 16/512 ГБ обойдется в 599 евро.

Напомним, недавно OnePlus выпустила, как она говорит, "самый мощный в мире" Android-планшет. У него большой экран с высокой герцовкой, мощный процессор и поддержка скоростной зарядки, при этом стоит он как недорой смартфон.

Если вы из тех людей, для которых способность смартфона как можно дольше продержать заряд аккумулятора – более важный показатель, чем процессор или камера, то специалисты составили топ смартфонов с самой живучей батареей.

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