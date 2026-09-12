Apple не закончила с анонсами: до конца года компания покажет еще 8 устройств

Учитывая количество ожидаемых новинок, Apple, вероятно, проведет еще одну презентацию в октябре-ноябре.

После сентябрьской презентации Apple, на которой компания представила iPhone 18 Pro, первый складной iPhone Duo, AirPods 5 и Apple Watch Series 12, у производителя все еще остается несколько новинок на 2026 год. По данным MacRumors, в ближайшие месяцы Apple может представить еще 8 продуктов.

С учетом количества ожидаемых новинок Apple, вероятно, проведет еще одну презентацию в октябре-ноябре. Основное внимание на ней будет уделено Mac и устройствам для умного дома.

Новый iPad mini

Одной из ожидаемых новинок станет обновленный iPad mini. Планшет может получить чип A19 Pro или A20 Pro, OLED-экран, новую акустическую систему без привычных отверстий в корпусе и защиту от воды.

Видео дня

Если Apple выберет платформу A20 Pro, это будет тот же процессор, который дебютировал в iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Duo.

Новые Mac

Apple также готовит несколько обновлений компьютеров. 24-дюймовый iMac с процессором M6 и новыми расцветками должен заменить актуальную модель с M4, которая вышла в 2024. При этом серьезных изменений в дизайне не ожидается. Вместе с ним дебютирует базовый 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M6.

Самой интересной новинкой может стать полностью переработанный MacBook Pro с OLED-дисплеем. Кроме того, пользователей ждет долгожданное появление сенсорного слоя и переработанного выреза в стиле Dynamic Island, как у iPhone. Однако сроки пока остаются неопределенными: устройство могут представить в конце 2026 года, а могут перенести на начало 2027-го.

Также ходят слухи, что такой ноутбук будет называться MacBook Ultra, а macOS 27 будет адаптирована для сенсорного управления. В топовой конфигурации потенциально может использоваться даже чип M5 Ultra.

Устройства для умного дома

Apple продолжит развивать направление умного дома. Производитель готовит новую версию Apple TV, которая получит чип A17 Pro или новее, 8 ГБ ОЗУ для работы Apple Intelligence, поддержку ИИ-функций Siri и обновленный пульт Siri Remote. Внешний вид приставки останется прежним.

Также ожидается обновленный HomePod mini. Ему приписывают более современный чип с поддержкой Siri AI, улучшенное качество звука, N1 с Wi-Fi 7 и чип Ultra Wideband второго поколения. Кроме того, Apple готовит новые расцветки, включая красную.

Еще одной новинкой станет Home Hub – совершенно новое устройство для управления умным домом. Ему приписывают квадратный дисплей диагональю от 6 до 7 дюймов, чип A18 или новее, поддержку Apple Intelligence и FaceTime. Устройство создается в двух вариантах: настольном со встроенной колонкой и настенном.

Новые наушники Beats

Последней из восьми ожидаемых новинок станут Beats 360 – полноразмерные наушники с дизайном в духе AirPods Max. Им приписывают сменные амбушюры и оголовье, защиту от воды по стандарту IPX4 и систему шумоподавления, которая будет примерно в 2 раза эффективнее, чем у Beats Studio Pro.

По данным MacRumors, представить Beats 360 компания может еще до конца сентября – в формате пресс-релиза.

Bloomberg пишет, что в начале 2027 года Apple представит сразу три новых смартфона. Речь идет о запуске новой версии iPhone Air, "среднебюджетного" iPhone 18e и базового iPhone 18.

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