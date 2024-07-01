В Купертино хотят интегрировать наушники в экосистему устройств пространственных вычислений.

Авторитетный информатор Мин-Чи Куо, известный своими точными инсайдами о новых устройствах Apple, сообщает, что компания собирается добавить в AirPods инфракрасные камеры, встроенные в каждый вкладыш.

Что касается их предназначения, то они будут нужны не для создания фото, а для улучшения звучания. Предполагается, что это будут ИК-датчики, подобные тем, которые используются в системе Face ID в iPhone.

Ожидается, что с появлением "глаз" AirPods получат новые жесты для управления, более качественное пространственное звучание, а также улучшенную совместную работу с Vision Pro и будущими гарнитурами Apple. Например, если при просмотре AR-фильма пользователь повернет голову в определенном направлении, звук на новых AirPods в этом направлении будет усиливаться для ощущения пространства вокруг.

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Выпуск таких наушников состоится в 2026 году, а поставщиком компонентов станет Foxconn, отметил источник. Не исключено, что новая функция будет доступна только на AirPods Pro.

Напомним, что в этом году к выходу ожидаются только базовые AirPods (4-го поколения). В ранних сообщениях говорилось, что компания намерена расширить ассортимент беспроводных наушников выпуском супербюджетной модели.

Ране в сеть "слили" все новинки Apple до 2028 года. Судя по всему, Купертиновцы так и не отказались от идеи выпуска гибкого телефона, но его мы увидим не ранее чем через 2 года.

А меж тем до релиза iPhone 16 осталось пару месяцев. Если верить утечкам, Pro-модели получат существенный апгрейд по части экрана и камеры, тогда как базовые модели оснастят вертикальными камерами и кнопкой "Действие".

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