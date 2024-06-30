Судя по слухам, компания Samsung хочет заметно прокачать S25 Ultra по сравнению с S24 Ultra

Авторитетный твиттер-инсайдер Ice Universe, известный по многочисленным достоверным публикациям, раскрыл ряд характеристик Galaxy S25 Ultra. Судя по всему, топовый флагман Samsung серьезно изменится.

Если сообщения верны, то новинка получит корпус с закругленными углами – по дизайну устройства будут напоминать Galaxy Note 7 из 2016 года. За счет этого смартфоном будет удобнее пользоваться – он не будет впиваться в руку.

Ко всему прочему инсайдер заявил, что Galaxy S25 Ultra станет самым тонким смартфоном в серии Galaxy Ultra. Толщина корпуса девайса составит всего 8,4 мм. Для сравнения: в S21, 22 и 23 Ultra данный показатель был равен 8,9 мм, а в S24 Ultra – 8,6 мм.

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Еще ходят слухи, что смартфоны Galaxy S25 будут оснащены процессорами от MediaTek вместо Qualcomm. Дело в том, что Snapdragon 8 Gen 4 обещает стать самым дорогим чипсетом бренда в истории, и Samsung хочет перейти на более доступные процессоры, чтобы удержать цену на свои флагманы. Такое решение вряд ли скажется на производительности, но позволило бы избежать роста цен.

В ранних сообщениях говорилось, что Samsung заметно "прокачает" камеры в Galaxy S25 Ultra. Компания наконец-то избавится от 10- и 12-мегапиксельных сенсоров, повысив разрешение до 50 мегапикселей.

Ожидается, что Samsung представит новую флагманскую серию в январе 2025 года и до этого времени корейский бренд планирует выпустить Galaxy S24 FE. Он получит дизайн и начинку от топовых моделей Galaxy этого года, но стоить при этом буде заметно дешевле.

На 2024 год у Samsung запланировано еще много новинок. В июле анонсируют новое поколение складных смартфонов, новые часы для конкуренции с Apple Watch Ultra и Galaxy Ring – дебютное смарт-кольцо. А на осень компания запланировала выпуск двух недорогих смартфонов с гибким дисплеем.

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