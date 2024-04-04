Роботы могут стать следующим большим проектом для бизнеса Apple, надеются в компании.

После прекращения десятилетнего стремления по созданию собственного электромобиля, Apple сосредоточилась на разработке домашних роботов. Это направление может стать next big thing для бизнеса Apple, пишет Bloomberg.

Один из этих проектов описывается как "мобильный робот", который мог бы следовать за людьми по их домам. Еще в компании разработали настольноне устройство с роборукой, которая поворачивает дисплей вслед за движениями пользователя. Оба проекта находится на ранней стадии.

По информации Bloomberg, Apple исследует возможность использования алгоритмов ИИ, которые помогут роботам "перемещаться в захламленных пространствах в домах людей". В то же время компания изучает направление домашних роботов, которые могли бы "выполнять работу по дому, например мыть посуду", но эта разработка маловероятна в ближайшее десятилетие из-за "чрезвычайно сложных инженерных задач".

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Домашний робот от Apple может конкурировать с роботами, подобными Amazon Astro, который служит мобильным виртуальным помощником и обеспечивает мониторинг домашней безопасности.

Однако, как и в случае с электромобилем, доживут ли эти продукты до релиза, пока неизвестно. Apple обеспокоена тем, что пользователи не оценят задумку, которая, судя по всему, будет стоить больших денег. Поэтому руководители до сих пор не могут прийти к единому мнению, стоит ли продолжать разработку проекта.

Какие новые продукты Apple появятся в 2023 году

На май у Apple запланирована премьера новых планшетов, и оба релиза, как ожидается, будут существенными: iPad Pro впервые получат OLED-панели вместо LCD, а семейство Air впервые в истории выйдет сразу в двух размерах и получит новую диагональ 12,9 дюйма.

В июне в рамках WWDC 2024 пройдет презентация iOS 18. Ожидается, что это будет самое крупное обновление в истории iPhone. А осенью нас ждут айфоны и обновление AirPods с Apple Watch.

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