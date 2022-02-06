Чем дольше медлите с походом в сервис, тем дороже обойдется ремонт.

Трещина на экране смартфона – распространенный "головняк", особенно среди владельцев iPhone. Несмотря на это, многие продолжают пользоваться гаджетом "до победного", даже не акцентируя на трещины внимания.

Возникает желание подождать, пока не подвернется удобный случай и/или деньги – но это ошибка. Чем дольше медлите с походом в сервисный центр, тем дороже обойдется починка, рассказал эксперт Сергей Половников.

Он пояснил, что рано или поздно на экране образуется искажения картинки, квадраты, пиксели, пятна. При таком раскладе, скорее всего, придется заменить матрицу экрана, и стоить это может около ⅓ от стоимости смартфона.

Также специалист подчеркнул, что любая трещина автоматически лишает устройство водостойкости. Поэтому если же вы уроните в воду смартфон с разбитым экраном, шансов на реанимацию уже не будет. Процесс распространения коррозии ускорится и необратимо повредит все компоненты устройства.

При этом он добавил, что обращаться нужно только в авторизованные сервисные центры. У них нет задачи нажиться на пользователях, и у них четкие, стабильные расценки.

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Ранее УНИАН делился лайфхаком, как ускорить зарядку смартфона. Эта "фича" доступна для всех телефонов, начиная от старых кнопочных моделей и заканчивая современными смартфонами, фаблетами и тп.

Также писали о простых способах ускорить работу смартфона. Иногда достаточно просто очистить девайс от системного мусора и ненужных файлов. Для этого можно использовать как вмонтированные, так и сторонние приложения.

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