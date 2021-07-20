Инновационный аксессуар будет в 10 раз тверже обычных стекол для гаджетов.

Люди, которые постоянно роняют и разбивают свои смартфоны, могут получить шанс продлить "жизнь" своего гаджета. Ученые из Индии представили стекло для экрана телефона, которое самостоятельно "затягивает" трещины.

Разработка велась в Индийском институте научного образования и исследований, в Калькутте, передает издание IXBT.

Так, инновационное стекло для смартфонов, созданное учеными из Индии, отличается высокой прочностью и способностью самостоятельно "затягивать" трещины. В состав аксессуара входит пьезоэлектрический органический материал.

Этот материал преобразовывает механическую энергию в электрическую и наоборот. В результате такого преобразования появляются игольчатые кристаллы длиной 2 мм и шириной 0,2 мм.

Читайте такжеСвадьба в космосе может стать реальностью: американцы показали капсулу для церемонии (видео)За счет уникальной молекулярной основы стекла отдельные частицы и кристаллы "затягивают" трещины. Создатели стекла считают, что оно станет идеальным решением для защиты экранов смартфонов. Инновационное стекло, утверждают ученые, в 10 раз твёрже обычных стекол для телефонов.

Конечно, стекло, к которому идеально подойдет слоган "уронил - не страшно", едва ли сможет "затягивать" большие повреждения на весь экран. Однако мелкие повреждения и незначительные последствия, которые случаются во время падения смартфона, инновационная разработка сможет устранить.

Ученые не уточнили, как скоро компании, производящие смартфоны, смогут использовать новую технологию. Возможно, на внедрение уйдут годы, ведь подобные разработки стоят немало денег и их не всегда просто поставить на широкое производство.

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Автор: Полина Кузенко