Официальный анонс OnePlus Pad Pro и других новинок бренда запланирован на 27 июня.

Прошлой весной OnePlus выпустила свой первый в истории планшет, который стал одним из главных конкурентов популярного iPad 10.9" (2022). Теперь компания готовит флагманскую модель OnePlus Pad Pro для конкуренции с топовым iPad Pro.

Производитель заявляет, что это будет "самый мощный Android-планшет из когда-либо созданных". Полноценный анонс запланирован на 27 июня, а пока инсайдеры слили в сеть некоторые характеристики устройства, включая живые фото.

Сообщается, что OnePlus Pad Pro будет построен на самом мощном процессоре от Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3, и оснащен 13-Мп основной и 8-Мп селфи-камерой. Также планшет выйдет с 11,6" экраном разрешением 3K и частотой 144 Гц, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, а также батареей на 9510 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.

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Судя по снимкам, планшет выглядит почти идентично OnePlus Pad и получит аксессуары в виде магнитной клавиатуры и стилуса. Цена не называется, но оригинальный планшет стоил в Европе 499 евро.

Помимо планшета OnePus Pad Pro, на презентации 27 июня компания также представит флагманский смартфон OnePlus Ace 3 Pro, новые часы OnePlus Watch 2 и еще пару новинок.

Напомним, на презентации в мае Apple представила два планшета. iPad Air теперь доступен в двух размерах – 11 и 13 дюймов: оба на чипсете M2 и с IPS-матрицей. iPad Pro же получил OLED-дисплей, новый чип M4 и супертонкий корпус.

А у Lenovo ранее в этом месяце вышел необычный планшет, который может работать как Bluetooth-колонка. Производитель уместил восемь динамиков JBL в сумме на 26 Вт, а просят за него 280 долларов.

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