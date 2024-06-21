Планшет Lenovo Tab Plus получит динамики, как у Bluetooth-колонки / фото Lenovo

Компания Lenovo пополнила ассортимент своих планшетов новеньким Tab Plus, который получил довольно уникальные характеристики и очень доступную цену, пишет 9to5Google.

Планшет относится к среднему классу по характеристикам: 11.5-дисплей 90 Гц, процессор MTK Helio G99, 8+128/256 ГБ памяти и батарея 8600 мАч с зарядкой до 45 Вт. Устройство работает под управлением Android 14 с двухлетней поддержкой обновлений.

Впрочем, главной фишкой Tab Plus является возможность подключения к нему другого устройства по Bluetooth для трансляции звука через восемь динамиков JBL с итоговой выходной мощностью 26 Вт. Таким образом, планшет можно использовать как обычную Bluetooth-колонку.

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Lenovo Tab Plus поступил в продажу по цене 290 долларов США и 279 евро в некоторых регионах ЕС.

Фото Lenovo Tab Plus 21 июня 2024
Фото Lenovo Tab Plus 21 июня 2024
Фото Lenovo Tab Plus 21 июня 2024

Ранее аналитики отмечали падение популярности планшетов. Одной из причин называют удешевление ноутбуков, что увеличило аудиторию этих устройств. Тогда как смартфоны резко подросли в диагонали и отобрали большую часть функций планшета, важных для массового пользователя.

Если вы в поисках нового смартфона, эксперты делились рейтингом лучших смартфонов бюджетного и среднего класса. Сегодня даже самые доступные девайсы предлагают дисплей с повышенной герцовкой, продвинутый набор камер и автономностью в пару дней.

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