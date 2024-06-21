Производитель уместил восемь динамиков JBL в сумме на 26 Вт в свой новый планшет.

Компания Lenovo пополнила ассортимент своих планшетов новеньким Tab Plus, который получил довольно уникальные характеристики и очень доступную цену, пишет 9to5Google.

Планшет относится к среднему классу по характеристикам: 11.5-дисплей 90 Гц, процессор MTK Helio G99, 8+128/256 ГБ памяти и батарея 8600 мАч с зарядкой до 45 Вт. Устройство работает под управлением Android 14 с двухлетней поддержкой обновлений.

Впрочем, главной фишкой Tab Plus является возможность подключения к нему другого устройства по Bluetooth для трансляции звука через восемь динамиков JBL с итоговой выходной мощностью 26 Вт. Таким образом, планшет можно использовать как обычную Bluetooth-колонку.

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Lenovo Tab Plus поступил в продажу по цене 290 долларов США и 279 евро в некоторых регионах ЕС.

Ранее аналитики отмечали падение популярности планшетов. Одной из причин называют удешевление ноутбуков, что увеличило аудиторию этих устройств. Тогда как смартфоны резко подросли в диагонали и отобрали большую часть функций планшета, важных для массового пользователя.

Если вы в поисках нового смартфона, эксперты делились рейтингом лучших смартфонов бюджетного и среднего класса. Сегодня даже самые доступные девайсы предлагают дисплей с повышенной герцовкой, продвинутый набор камер и автономностью в пару дней.

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