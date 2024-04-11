Гибкая конструкция позволяет регулировать их под себя, а время работы без подзарядки выше, чем у традиционных наушников-вкладышей.

Производитель Xiaomi расширил свой ассортимент наушников новой моделью открытого типа. Гарнитура была представлена вместе со смартфоном Redmi Turbo 3 и планшетом Redmi Pad Pro.

Новинку назвали Xiaomi Open Earphones. Это первый подобный продукт бренда с открытой конструкцией с никель-титанового сплава и 10-мм драйверами. Для наушников обещают надежную и удобную посадку. Качество звука тоже должно быть на уровне, пишет GizmoChina.

Наушники поддерживают высококачественный кодек LHDC, обеспечивающий передачу звука высокой четкости до 96 кГц. Они также получили сертификаты качества звука Hi-Res Gold Label и QQ Music Premium. Еще есть двойные микрофоны и ШИ-шумоподавление при звонках.

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Девайс поддерживает быстрое подключение к смартфонам, планшетам и другим устройствам под управлением операционной системы HyperOS. Что касается автономности, то Xiaomi Open Earphones проработают без подзарядки до 7.5 часов. Чехол увеличит этот показатель до 38.5 часов.

Наушники уже можно купить в Китае за 699 юаней (~3700 грн). Позже наушники наверняка появятся на AliExpress примерно по такой же цене.

Стоит отметить, что сегодня рынок наушников открытого типа переживает "бум", чему способствует растущий спрос пользователей и отход от традиционных наушников-вкладышей. Согласно отчету IDC, в 2023 году на рынке наушников открытого типа было реализовано 6,52 млн единиц – это на 130,2% больше, чем годом ранее.

А в ближайшее время на рынке выйдут Nothing Ear и Ear (a): это будут самые стильные наушники на рынке. Стоимость наушников составит 150 и 100 евро соответственно.

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