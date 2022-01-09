Одна из главных ошибок – перегрев устройства.

Еще каких-то 10 лет назад зарядки телефона могло спокойно хватить на целую неделю, сегодня "подкармливать" девайс приходится чуть ли не каждый день, будь-то дешевый аппарат или топовый флагман.

Пользователи часто, сами того не осознавая, убивают новехонький аккумулятор обычным "косячеством". Если вы о них знаете, все отлично – просто повторите. Если нет, лучше их запомнить.

По словам эксперта по кибербезопасности Сергея Вакулина, для сохранения жизни батарее смартфона, главное – ни при каких обстоятельствах не допускать его перегрева. Это (см. предыдущую заметку) может случаться при запуске мощных игр, использовании "прожорливых" приложений, а также работающих в фоновом режиме вкладках.

Также он посоветовал не использовать плотные чехлы во время зарядки, а при перегреве аккумулятора отключить его из сети. Наконец, рекомендуется применять только "родное" зарядное устройство в противовес алиэкспресовским.

Читайте такжеОпубликован рейтинг лучших Android-смартфонов по соотношению "цена/качество"Что касается срока службы аккумуляторов, то в среднем они работают 1-3 года. Всё зависит от того, на сколько интенсивно используется техника. Эксперт призвал следить за тем, чтобы не оставлять смартфоны заряжаться на ночь, а также посоветовал носить смартфон в чехле и во внутренних карманах куртки на морозе.

Ранее УНИАН делился лайфхаком, как ускорить зарядку смартфона. Эта "фича" доступна для всех телефонов, начиная от старых кнопочных моделей и заканчивая современными смартфонами, фаблетами и тп.

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