Традиционный ежегодный рейтинг опубликовал сайт GSMArena.

Сегодня смартфон должен быть максимально автономным. Для многих людей камеры, процессоры и экраны смартфонов отходят на второй план, если гаджет приходится заряжать каждый день.

Сайт GSMArena, посвященный мобильной технике, составил традиционный ежегодный рейтинг смартфонов с лучшей автономностью. Если вы не следите за рынком смартфонов постоянно, то для вас это может быть полезно, если таки решитесь на "апгрейд".

Согласно их рейтингу, дольше всего без подзарядки сможет проработать смартфон Xiaomi Poco M3, имеющий на борту аккумулятором на 6000 мАч и поддержку быстрой зарядки 18 Вт. Цена на такой гаджет в Украине стартует от 5 000 грн.

Другой флагман Xiaomi и их конкурентов из Realme – Realme 7 5G и Xiaomi Redmi 10 – заняли второе и третье место соответственно.

Рейтинг смартфонов с лучшей автономностью:

Xiaomi Poco M3 154 часа (46:04 звонки, 21:57 серфинг, 17:03 видео)

Realme 7 5G 129 часов (35:38 звонки, 18:57 серфинг, 16:03 видео)

Xiaomi Redmi 10 127 часов (46:37 звонки, 16:46 серфинг, 13:00 видео)

Realme 8 127 часов (36:10 звонки, 17:41 серфинг, 17:12 видео)

Xiaomi Poco M4 Pro 5G 123 часа (33:26 звонки, 18:47 серфинг, 16:31 видео)

Xiaomi Poco M3 Pro 5G 121 час (32:14 звонки, 18:05 серфинг, 16:36 видео)

Apple iPhone 13 Pro Max 121 час (27:26 звонки, 20:10 серфинг, 24:12 видео)

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 118 часов (28:45 звонки, 14:13 серфинг, 17:44 видео)

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 114 часов (35:32 звонки, 15:04 серфинг, 17:53 видео)

Xiaomi Poco F3 114 часов (23:40 звонки, 15:58 серфинг, 19:02 видео)

Xiaomi Redmi Note 10 110 часов (41:21 звонки, 13:55 серфинг, 20:13 видео)

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Автор: Денис Пономаренко