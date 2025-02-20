Какой iPhone выбрать в 2025 году: Apple подтвердила актуальную линейку смартфонов

В ассортименте Apple не осталось моделей с Lightning и экраном меньше 6 дюймов.

Вчера вечером Apple представила новый недорогой смартфон – iPhone 16e. В продаже он появится 28 февраля, но предзаказы стартуют уже завтра.

Следуя практике предыдущих лет, сразу после анонса нового продукта Apple прекратила официальные продажи ряда старых моделей. Список "жертв" включает в себя iPhone 14 и SE (3-го поколения).

Таким образом, актуальная линейка смартфонов iPhone теперь выглядит так. Эти модели можно рассматривать к покупке, если сейчас вы ходите с совсем устаревшими аппаратами.

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Как видно, в актуальной линейке "яблочных" смартфонов больше не осталось моделей с Lightning – теперь все они имеют USB-C. Одновременно у Apple не осталось ни одного по-настоящему компактного смартфона. Все устройства имеют экран как минимум 6,1 дюйма.

iPhone 16e за 599 долларов – самый дешевый телефон для входа в экосистему Apple. Устройство является упрощенной версией iPhone 16 с "челкой" вместо "островка", одинарной камерой 48 Мп и урезанным чипом Apple A18. Однако по автономности новинка лучше всех базовых iPhone.

Самым старым смартфоном в каталоге Apple является iPhone 15, стартуя от 699 долларов. Поскольку у него 6 ГБ оперативной памяти, это единственный iPhone без ИИ-функций. iPhone 16e имеет 8 Гб ОЗУ и работает с нейросетью Apple Intelligence.

Ожидается, что с выходом iPhone 17 серьезно обновятся камеры, в том числе "селфи", а базовые модели впервые перейдут на 120-герцовые экраны. Есть еще одна причина дождаться iPhone 2025 года – это загадочный iPhone Air.

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