Apple последний раз обновляла фронтальную камеру айфонов еще в 2019 году, когда вышел iPhone 11.

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми инсайдами о iPhone 17 Pro / Pro Max, презентация которых состоится осенью этого года.

Сообщается, что "прошки" будут оснащены усовершенствованной 48-мегапиксельной телефото-камерой. Это сделает их первыми смартфонами Apple с системой задней камеры, полностью состоящей из 48-мегапиксельных линз.

Источник при этом отметил, что основная камера серии iPhone 17 Pro не будет больше. Текущие характеристики выглядит так: основная камера 48 Мп оптического формата 1/1,3 дюйма, сверхширокоугольная камера на 48 Мп, перископическая камера с датчиком 48 Мп.

Видео дня

Еще одним заметным улучшением станет селфи-камера на 24 Мп, состоящая из шести пластиковых линз. Apple последний раз обновляла переднюю камеру своих смартфонов в 2019 году, когда вышел iPhone 11, заменив 7‑Мп сенсор на 12-Мп. Предполагается, что этот апгрейд получат все модели iPhone 2025, а не только "прошки".

Предполагаемый iPhone 17 Air, который заменит iPhone Plus, оснастят лишь одной 48-мигепиксельной камерой по аналогии с iPhone SE.

Этот год станет большим для iPhone: этой весной выйдет новый "бюджетный" iPhone SE Инсайдеры говорят, что нас ждет "самое большое обновление" с момента его дебюта в 2016 году.

Также, по слухам, Apple работает над новым ультратонким смартфоном iPhone 17 Air, который заменит модель "Plus". Он будет настолько тонким, что даже не получит лоток для SIM-карты.

Вас также могут заинтересовать новости: