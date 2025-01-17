Apple отключила ИИ-уведомления в iPhone из-за абсурдных и пугающих заголовков

Наибольший урон от новой функции получили СМИ.

Apple временно отключила функцию Notification Summaries на базе Apple Intelligence, которая генерировала краткие выдержки из новостей, после жалоб пользователей и журналистов на фейковые заголовки.

Наибольший урон от новой функции получили СМИ, а конкретно BBC News. Первые жалобы на то, что ИИ перевирает факты в сводках появились еще в декабре, например, о том, что Луиджи Манджоне, обвиняемый в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, застрелился.

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В некоторых случаях искусственный интеллект от Apple справляется с задачей хорошо, но, как показали многочисленные исследования, чаще его результат получается очень смешным. На Reddit даже появился отдельный подфорум r/AppleIntelligenceFail, посвященный фейковым уведомлениям и заголовкам.

Например, одному пользователю мама напила об очень изнурительном походе, который "чуть не убил ее" – ИИ в сводке сообщил ему о "попытке суицида". А обозреватель The Verge был удивлен, когда увидел на своем телефоне приглашение от Гильдии писателей Америки "взглянуть на его старую задницу".

В ответ на многочисленные жалобы Apple приняла решение об отключении спорной функции, однако пока что только в бета-версии iOS 18.3. Помимо этого, Apple позволит включать/отключать новостные сводки для каждого отдельного приложения прямо на экране блокировки.

В недавнем интервью глава Apple Тим Кук объяснял отставание компании в ИИ-гонке тем, что для Купертино важно быть лучшими, а не первыми. В то же время сотрудники Apple считают, что компания отстает в гонке ИИ минимум на 2 года. Есть мнение, что в компании совершили ошибку, сосредоточившись на AR/VR, когда акцент должен был быть на ИИ.

Ранее пользователи iPhone 15 Pro/15 Pro Max, обновившиеся до iOS 18.2, жаловались на перегрев смартфонов при использовании генеративного ИИ Apple Intelligence. При этом у владельцев iPhone 16 ИИ-функции проблем не вызывают.

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