По последним данным, в самом тонком месте у S25 Edge будет всего 5,84 миллиметра.

Galaxy S25 Edge появился в новом видео, которое сравнивает его с Galaxy S25 Ultra. Макет рекордно тонкого флагманского смартфона Samsung был выполнен на основе последних слухов и подчеркивает различия между двумя моделями.

Габариты макета неизвестны, но на фоне Galaxy S25 Ultra (8,2 мм в толщину) новый Galaxy выглядит очень тонким. По слухам, толщина корпуса составит всего 5,84 мм без учета выступа блока камер.

Насколько Galaxy S25 Edge будет тонким – наглядная демонстрация

Видео дня

Из-за рекордной тонкости смартфон лишился телевика. Основная камера представлена 200-Мп сенсором, дополнена 12-Мп ультраширокоугольным объективом. Аккумулятор "урежут" до 3900 мАч. В остальном, это будет смартфон премиум-класса.

Полноценный анонс должен состояться 13 мая, а продажи стартуют 30 мая в США. Ориентировочная стоимость составит от €1200 до €1300. На старте Samsung планирует выпустить ограниченную партию в 40 000 экземпляров для оценки спроса.

Основным конкурентом Galaxy S25 Edge станет выходящий в сентябре iPhone 17 Air. Он будет тоньше, чем Galaxy S25 Edge и, как ожидается, дешевле, но Samsung, в отличие от Apple, не планирует сильно жертвовать техническими характеристиками.

Также известно, что Samsung до конца года представит свой первый смартфон с тройным экраном. В разложенном состоянии размер девайса составит 9,96-дюйма – это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6.

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