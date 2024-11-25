Ожидается обновленный дизайн, улучшенная селфи-камера и зарядка как у Galaxy S24 Ultra.

Samsung готовится выпустить Galaxy A56, преемника своего сверхпопулярного Galaxy A55, который по продажам в Европе уступает только iPhone 15. Ресурс Android Headlines показал рендеры новинки и раскрыл ее ключевые характеристики.

Судя по рендерам, Galaxy A56 получит заметное изменение в корпусе: выпуклая камера снова в тренде. Передняя часть смартфона будет включать дисплей с тонкой рамкой и центральным отверстием для селфи-камеры.

Интересно, что разрешение фронтальной камеры снизится с 32 (в Galaxy A55) до 12 Мп. Однако Samsung обещает, что качество съемки повысится. Новый сенсор обладает лучшей чувствительностью к свету и может делать более качественные снимки в условиях низкой освещенности. В основной камере пропишутся датчики с разрешением 50, 12 и 5 Мп.

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Внутри Galaxy A56 будет использоваться восьмиядерный чипсет Exynos 1580 в паре с 8/12 ГБ оперативки. Он также станет первым смартфоном в Galaxy A-серии с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт. Это значительный апгрейд по сравнению с 25-ваттной зарядкой, которая использовалась в Galaxy A55.

Samsung также обещает долгосрочную поддержку этого "середнячка". Galaxy A56 получит шесть основных обновлений Android. Таким образом устройство будет обновляться вплоть до 2031 года, когда выйдет Android 21.

Samsung Galaxy A54 был выпущен в марте 2023 года, а Galaxy A55 – в марте 2024 года. По этой логике, Galaxy A56 выйдет в марте 2025 года, хотя вполне возможно, что в этот раз релиз сместят на пару месяцев раньше. По крайней мере об этом говорят некоторые инсайдеры.

В конце января 2025 Samsung должна представить флагманскую серию Galaxy S25. Топовым аппаратом серии окажется Galaxy S25 Ultra, который получит обновленный дизайн, сверхширик с новым 50-Мп сенсором и 16 ГБ оперативной памяти.

Такжа будущая флагманская серия Samsung интересна тем, что в нее должна войти модель Galaxy S25 Slim, которая якобы составит конкуренцию iPhone 17 Air. Однако ее, скорее всего, анонсируют позже в следующем году.

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