Обновленный Samsung Galaxy S25 Ultra впервые показали вживую: когда он выйдет

Ожидается, что будущий флагмана корейской компании откажется от фирменных острых углов.

В конце января 2025 Samsung должна представить флагманскую серию Galaxy S25. Топовым аппаратом серии окажется Galaxy S25 Ultra, о котором примерно за два месяца до анонса известно практически все.

Свежие снимки макета Galaxy S25 Ultra демонстрируют заметные изменения во внешности будущего флагмана корейцев. Во-первых, фотографии подтвердили скругленные углы, как у младших моделей Galaxy S. Во-вторых, расположение камер сзади – оно останется прежним, однако окантовка самих модулей будет напоминать Galaxy Z Fold 6.

О рамке экрана сложно что-то сказать, но ранее инсайдеры утверждали, что "дисплей станет больше, корпус – тоньше, а соотношение экрана к корпусу в очередной раз обновит рекорд Samsung". Также ранее инсайдеры сообщали, что новый флагман будет меньше и легче и Galaxy S24 Ultra, и iPhone 16 Pro Max

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Также изображения показали, как будут выглядеть две расцветки Galaxy S25 Ultra – черный титан и серебристый. В остальном новая модель будет похожа на предшественника.

Для сравнения, финальный дизайн Galaxy S24 Ultra:

Официальная премьера линейки Galaxy S25 ожидается 22 января 2025 года, а в продажу они поступят в начале февраля. Модель Galaxy S25 Ultra, помимо обновленного дизайна, получит сверхширик с новым 50-Мп сенсором и 16 ГБ оперативной памяти. Galaxy S25 и S25+ останутся со старыми камерами и аккумуляторами, но объем оперативной памяти вырастет с 8 до 12 ГБ.

Также новая флагманская серия Samsung интересна тем, что в ней должна войти модель Galaxy S25 Slim, которая якобы должна составить конкуренцию iPhone 17 Air. Однако ее, скорее всего, анонсируют позже в следующем году.

Ранее обозреватели Tom's Guide назвали лучшие смартфоны от Samsung в 2024 году под разный бюджет и запросы. Лучшим для большинства, неожиданно, признан Galaxy S24 FE, который вышел в конце сентября.

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