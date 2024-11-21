Исследовательская компания Kantar представила данные по рынку смартфонов по итогу третьего квартала 2024 года. Свежая статистика позволяет узнать, какие модели наиболее популярны в разных регионах мира.
Обычный iPhone 15 стал абсолютным фаворитом, возглавив рейтинги в четырех из пяти регионов. Исключением стал лишь Китай, где на первом месте значится более дорогой и продвинутый iPhone 15 Pro Max.
Доминирование Айфоном на этом не заканчивается. В США они "захватили" весь топ-5, а в Австралии лишь один Android-смартфон сумел войти в список – Samsung Galaxy A55 занял последнюю позицию.
Наибольшее разнообразие брендов отмечается в статистике Японии и Китая. В Японии в список бестселлеров вошел Sharp Aquos Wish3, а в Китае, помимо iPhone, популярностью пользуются Huawei Pura 70 и Xiaomi 14.
Эксперты Kantar также отметили, что в третьем квартале годовые продажи смартфонов упали на 2%, что объясняется ослаблением спроса в Китае и Японии. Значительный рост продаж смартфонов составил в США (+21%), на пяти крупнейших рынках Европы (+13%) и в Австралии (+19%).
Ранее исследование показало, какие бюджетные смартфоны чаще всего покупают пользователи в 2024 году. Ожидаемо, модели Xiaomi и Samsung "разрывают" рынок.
А меж тем журналисты называли 10 смартфонов 2024 года с лучшим соотношением цены и качества. Самый "дорогой" телефон в подборке обойдется в $700, а самый дешевый – в районе $120.