По итогам третьего квартала 2024 года самым востребованным смартфоном на рынке остается iPhone 15.

Исследовательская компания Kantar представила данные по рынку смартфонов по итогу третьего квартала 2024 года. Свежая статистика позволяет узнать, какие модели наиболее популярны в разных регионах мира.

Обычный iPhone 15 стал абсолютным фаворитом, возглавив рейтинги в четырех из пяти регионов. Исключением стал лишь Китай, где на первом месте значится более дорогой и продвинутый iPhone 15 Pro Max.

Доминирование Айфоном на этом не заканчивается. В США они "захватили" весь топ-5, а в Австралии лишь один Android-смартфон сумел войти в список – Samsung Galaxy A55 занял последнюю позицию.

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Наибольшее разнообразие брендов отмечается в статистике Японии и Китая. В Японии в список бестселлеров вошел Sharp Aquos Wish3, а в Китае, помимо iPhone, популярностью пользуются Huawei Pura 70 и Xiaomi 14.

Эксперты Kantar также отметили, что в третьем квартале годовые продажи смартфонов упали на 2%, что объясняется ослаблением спроса в Китае и Японии. Значительный рост продаж смартфонов составил в США (+21%), на пяти крупнейших рынках Европы (+13%) и в Австралии (+19%).

Ранее исследование показало, какие бюджетные смартфоны чаще всего покупают пользователи в 2024 году. Ожидаемо, модели Xiaomi и Samsung "разрывают" рынок.

А меж тем журналисты называли 10 смартфонов 2024 года с лучшим соотношением цены и качества. Самый "дорогой" телефон в подборке обойдется в $700, а самый дешевый – в районе $120.

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