Galaxy A56 первым в линейке получит "мощную" зарядку 45 Вт. Для сравнения, мощность проводной зарядки Galaxy S24 – 25 Вт.

Скорость зарядки – один из главных недостатков смартфонов Samsung. Даже флагманский Galaxy S24 Ultra поддерживает максимальную мощность 45 Вт – это мало по сравнению с монстрами от Xiaomi, Realme и других компаний. Но, как сообщается, скоро достаточно быстрая зарядка появится в смартфонах A-серии.

В базе китайского регулятора засветился пока не представленный официально Galaxy A56. Аппарат сертифицирован с поддержкой зарядки мощностью 45 В. Напомним, в текущем поколении смартфонах A-серии, включая Galaxy A55, рассчитывать более чем на 25 Вт не приходится, из-за чего полная зарядка занимает до двух часов.

Таким образом, будущая модель среднего класса будет заряжаться быстрее не только своего предшественника, но и флагманского Galaxy S24, который до сих пор предлагает скорость проводной зарядки 25 Вт.

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К слову, признаков того, что Samsung повысит максимальную мощность зарядки для Galaxy S25 нет. Другими словами, недорогой Galaxy A56 5G, скорее всего, будет заряжаться быстрее, чем телефон серии Galaxy S.

Также ожидается, что Galaxy A56 получит улучшенную селфи-камеру на 12 Мп и набор из трех сенсоров 50+12+5 Мп ззади, чипсет Exynos 1580 и 6,6-дюймовый экран Super AMOLED. Скорее всего, аппарат выпустят в начале 2025 года.

Напомним, в январе 2025 года пройдет презентация Samsung Galaxy S25. По слухам, S25 Ultra получит обновленный с 12 до 50 Мп сверхширокоугольный объектив, а "сердцем" всех трех моделей выспутит Snapdragon 8 Elite. Ранее все модели Galaxy S25 показали на фотографиях.

Также ходят слухи о Galaxy S25 Slim, который должен составить конкуренцию iPhone 17 Air. Якобы это будет экспериментальный смартфон, с которым производитель планирует "прощупать почву" – насколько велик спрос на тонкие Galaxy.

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